Roma, 23 apr – C’è chi si preoccupa di sapere che fine faranno i dati sensibili degli utenti una volta scaricata l’app che traccia “digitalmente” i contagiati, quella varata dal governo – “Immuni” – e chi giustamente si chiede cosa c’è dietro. Ma non Claudio Amendola, il cesarone della tv italiana, che secondo il ritrito assioma del “non ho niente da nascondere” sostiene che scaricherà Immuni, e che “trova le polemiche in merito un po’ stucchevoli“.

Amendola: “Polemiche stucchevoli”

Ospite nella trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, l’attore celebre per i suoi ruoli in Ultrà e I mitici – Colpo gobbo a Milano riduce tutte le polemiche relative alla privacy connessa all’app Immuni al nulla: “Scaricherò la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Così gli sembra di aver capito ad Amendola, quindi la protezione dei dati personali può tranquillamente andare a farsi benedire. E ancora, rincara la dose il romano col tatuaggio di Che Guevara: “A me dei miei dati personali non me ne frega assolutamente nulla. Cosa dovrebbero andare a vedere dei miei dati personali che io devo proteggere?”. Buon pro gli faccia a Claudio Amendola se si sottopone volontariamente, quello che l’attore ignora però è che un’app che era partita come scaricabile “volontariamente” in realtà pare sia, de facto, obbligatoria – perché il rifiuto al download autorizzerebbe le autorità a limitare alcune delle nostre libertà. Facendo “mangiare” i soliti noti, poi. Ma a lui che je frega?

Ilaria Paoletti