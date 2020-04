Roma, 27 apr – Potevamo non risparmiarci il Concertone del Primo Maggio? Certo che nom quindi le migliori menti della nostra generazione si sono adoperate per spostarlo da piazza San Giovanni a Roma agli schermi di Rai 3 (e in contemporanea su Rai Radio2).

I “big” sono tornati

I luoghi “fisici” dove si terrà la solita kermesse rosa/fucsia/etnica dileggiata perfettamente ne Il complesso del Primo Maggio di Elio e le Storie Tese sono l’Auditorium Parco della Musica a Roma, la Terrazza Martini, il Museo del 900 di Milano e piazza Maggiore a Bologna. Insieme ai soliti ignoti che di solito popolano questa ricorrenza, ci saranno Vasco Rossi, Zucchero e Gianna Nannini , vip nazionalpopolari che molto di rado si concedono a questo palcoscenico (il rocker di Zocca si è esibito due volte, nel 1999 e nel 2009, la Nannini e Zucchero tre volte).

Gli altri noti

A mandare avanti il gran galà dei lavoratori ci saranno anche Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Alex Britti, Lo Stato Sociale, Irene Grandi, Francesca Michielin. New entry Fulminacci e Leo Gassmann, “figlio di” reduce dal festival di Sanremo.

Niente “bollettini” tradizionali su furto e spaccio

A questa edizione del Primo Maggio 2020, i sindacati confederali hanno dato il titolo Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro; secondo i sindacati le tematiche del Primo Maggio “quest’anno, più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani”. Quindi, ci dispiace, ma non ci sarà il solito bollettino dei furti e degli arresti per spaccio nella piazza di San Giovanni: diciamo che se la musica è “salva” i business paralleli del Concertone – un po’ come tutte le attività in tempi di coronavirus – non ci guadagneranno un granché. Ed è un peccato, perché in fondo anche loro sono “lavoratori”…

Ilaria Paoletti