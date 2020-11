Los Angeles, 6 nov – Johnny Depp è da lungo tempo coinvolto in una causa contro l’ex moglie Amber Heard, il quale lo accusa di violenze e soprusi. La faccenda è fumosa e poco chiara, dato che lo stesso Depp avrebbe fornito prove di violenze commesse nei suoi confronti e di altre “finte” dalla bella ex moglie. Tuttavia, l’attore americano ha perso una causa contro il tabloid inglese The Sun e per questa ragione la Warner Bros lo ha “scaricato”. Risultato? Non sarà più Grindelwald nella saga di Animali fantastici e dove trovarli.

Depp: “La Warner Bros ha chiesto le mie dimissioni”

Ne ha dato notizia lo stesso Depp sul suo profilo Instagram con una breve dichiarazione. La decisione, per stessa ammissione dell’attore, arriva immediatamente dopo la sconfitta in tribunale, a Londra, dove Depp aveva fatto causa al The Sun per diffamazione perché il celebre tabloid inglese lo aveva definito “un picchiatore di moglie” parlando delle accuse mossegli dalla ex moglie, l’attrice Amber Heard.

“Ricorrerò in appello”

“Vorrei farvi sapere che mi è stato richiesto dalla Warner Bros. di dimettermi dal ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici. Ho rispettato questa richiesta e ho acconsentito”, scrive Depp sul suo profilo, non prima di aver ringraziato chiunque gli abbia espresso solidarietà e vicinanza. Depp nella dichiarazione conferma, altresì, di voler proseguire la battaglia legale contro la moglie ricorrendo in appello nei confronti del tribunale inglese contro la sentenza che “scagiona” il Sun per la definizione ingiuriosa che gli ha riservato.

E’ ancora in ballo la causa negli Usa

Depp ha intentato un’altra causa, per la quale ha chiesto 50 milioni di dollari di risarcimento, sempre contro le accuse della ex moglie, e lo ha fatto negli Stati Uniti. Depp, ricordiamo, ha vestito i panni di Grindelwald nei primi due film di Animali fantastici e dove trovarli. Nel terzo film, strettamente legato alla saga di Harry Potter, Depp verrà sostituito da qualche altro attore, a scapito della coerenza narrativa della sceneggiatura.

Ilaria Paoletti