Roma, 25 mag – Sta arrivando il cosiddetto “Pride month“, ovvero il mese in cui in tutto il mondo si sarebbero dovuti tenere i vari Gay pride e sfilate dell’orgoglio omosessuale. La Pixar, casa di produzione di cartoni per bambini ha “omaggiato” la ricorrenza con un corto animato a tematica Lgbt rendendolo disponibile su Disney Plus. Il cortometraggio si chiama Out e parla di un ragazzo che si vergogna di confessare la propria omosessualità ai genitori. Insomma, la tipica storia di “formazione” che da centinaia di anni viene usata per educare i bimbi, no? ….o

Out, corto Lgbt e “narrazione sperimentale”

Protagonista si chiama Greg e ha paura di far sapere ai suoi genitori che è innamorato di un uomo: secondo le descrizioni trovate su internet, qualcosa di “magico” accade al ragazzo e potrà così mostrarsi orgogliosamente omosessuale ai suoi facendo il cosiddetto “coming out”. Lo sceneggiatore, Steven Clay Hunter, dice che Out è “tratto da una storia vera” presumibilmente la sua. Out fa parte di un progetto denominato SparkShorts, un’idea Disney Pixar atta a formare nuovi animatori e creatori con “narrazioni sperimentali”.

Censura e bandierine arcobaleno

Ricordiamo che su Disney Plus molti contenuti ritenuti “scorretti” sono stati rimossi sia dai grandi classici Disney sia da alcune puntate dei Simpson. Insomma, la censura c’è tutta (anche su La capanna dello Zio Tom ritenuto razzista, ma che per noi in Italia non ha mai avuto determinate valenze storiche e che di certo non propina ai bambini messaggi intolleranti) ma via libera alle “narrazioni sperimentali” – purché fomentino un certo modo di vedere la vita, la famiglia e i legami.

Ilaria Paoletti