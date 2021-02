Roma, 15 feb – Ogni giorno ne sentiamo una nuova sul Covid: questa volta la novità è che secondo alcuni esperti, per proteggersi dal virus, sarebbe meglio indossare due mascherine. E tutto questo dopo aver passato un anno a discutere di mascherine con o senza filtro, ffp2 o ffp3. Inutile dire che su Twitter l’hashtag #duemascherine è divenuto virale e gli utenti non hanno mancato di ironizzare sull’argomento.

La “scoperta” delle due mascherine

Questa mattina, appunto, su Twitter l’hashtag #due mascherine era in cima alla classifica delle tendenze italiane. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani, (Cdc) hanno analizzato i risultati su due teste artificiali distanziate di circa due metri, cercando di capire quante particelle delle dimensioni del coronavirus emesse da una sono state inalate dall’altra. Gli scienziati hanno scoperto che indossare una maschera blocca circa il 40% delle particelle dirette alla testa inalante, mentre con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale sale all’80%. Se tutte e due le “teste” indossando la doppia mascherina, si arriva al 95%.

La decisione delle scuole: “Fatene indossare due”

Sull’ondata di questa “scoperta”, l’associazione dei presidi di Roma e del Lazio ha raccomandato alle scuole di far indossare la doppia mascherina durante le lezioni in classe contro la cosiddetta “variante inglese” del Covid.

L’ironia del web

Inutile dire che una “scoperta” così prevedibile – e cioè che mettendosi un’ulteriore mascherina si possa, in ipotesi, essere più protetti dal virus se di mantiene una distanza di almeno due metri – ha scatenato l’ironia degli utenti del web che sembrano non vederci niente di eccezionale. “Ma se con #duemascherine siamo pressoché protetti al 100%, possiamo metterne tre, riaprire tutto e far fare il coprifuoco solo a chi ha disturbi di agorafobia e disforia di genere?” scrive un utente su Twitter. “Il discorso delle Due Mascherine chirurgiche sovrapposte è inconcludente” puntualizza qualcun altro “basterebbe rendere obbligatorie le FFP2 a prezzo calmierato per ridurre notevolmente il rischio di contagio”. “E Fantozzi passò a #DueMascherine + sciarpona della nonna + imbuto con filtro a 25 strati!“, ironizza un altro. Insomma, non ci resta che ridere.

Ilaria Paoletti