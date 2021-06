Roma, 4 giu — Tra le tante manifestazioni di giubilo universale per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 — e tra un rosicata dei francesi e l’altra — trova anche posto la «frignatina» di Emma Marrone. La 37enne cantante salentina intervistata stamattina dal Corriere grida all’ingiustizia per una presunta disparità di trattamento, da parte dell’opinione pubblica, sulla mise ostentata dal gruppo musicale capitolino rispetto a quanto accadde nel 2014, anno della sua partecipazione alla kermesse. In quell’edizione Emma Marrone venne messa in croce per il suo abbigliamento aggressivo e le mosse da panterona «rock», se così vogliamo chiamarla.

Emma Marrone rosica con i Maneskin

Emma ne approfitta per sfoderare il suo vecchio cavallo di battaglia: rosicare fingendo di non rosicare affatto. «Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene. A volte ero troppo avanti e non mi hanno capita». E ripercorre con non poca amarezza i momenti dell’Eurovision 2014: «Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come La mia città, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce o sulla femminilità, venni massacrata. Si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Måneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo. Io sono stata criticatissima, soprattutto dalle donne».

Il 2014 è un’altra era

La vera «rosicata» della Marrone, con tutta probabilità, risiede anche nel fatto di essere arrivata 21esima. Un piazzamento migliore avrebbe lenito l’incazzatura per essere stata surclassata da una banda di pischelli in quanto a look «trasgressivi» (dove il concetto di «trasgressione» è qui molto relativo). Ma del resto se l’era pure cercata: per sua stessa ammissione, dichiara di non aver rilasciato «interviste con Paesi omofobi e razzisti e non arrivarono voti da loro».

Troppo avanti, Emma Marrone. Senza contare che il 2014 appartiene ormai ad un’altra era geologica. Mancavano ancora tre anni al MeToo, il gender sembrava un discorso destinato a rimanere relegato nei bassifondi dei social media. Nessuno si oltraggiava per un pronome fuori posto e la femmina che si vestiva in maniera provocante subiva lo stigma della poco di buono, senza le levate degli scudi delle femministe e di tutto il mondo progressista. A meno ché la femmina non fosse Lady Gaga o Miley Cyrus, che quattro anni prima avevano conquistato il mondo a chiappe di fuori e performance pirotecniche. Pirotecniche, appunto. L’essere «troppo avanti» di Emma Marrone consisteva nella scimmiottare in stile «pummarola» le due cantanti di cui sopra, cosa che evidentemente non le è venuto benissimo.

Cristina Gauri