Roma, 15 mar – Molti di voi saranno fan di Game of Thrones e avranno avuto modo di “apprezzare” la totale scorrettezza della violenza nello show che miete vittime (di ambo sessi) a destra e manca. Buone – si fa per dire – notizie: in House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade, la violenza sparisce. Solo quella sulle donne, però.

House of Dragon, il prequel di Game of Thrones

House of Dragon è in uscita nel 2022 e la trama è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e interamente dedicata alla casata dei Targaryen. Già da ora sembra un prodotto completamente diverso dalla saga originale, non solo come contenuti ma anche come “ideologia” che sembra molto influenzata dal movimento #MeToo e dalle prese di posizione femministe, in genere, dello showbusiness. A quanto emerge, infatti, gli autori hanno evitato i proposito di inserire scene di violenza “gratuita” sulle donne o, per meglio dire, sui personaggi femminili.

Cooke: “Non mi sento bene con violenza sulle donne”

Olivia Cooke, attrice che sarà anche una delle interpreti principali di House of the Dragon, ha dichiarato: “Non mi sentirei a mio agio nel prendere parte a qualunque cosa mostri una violenza contro le donne tanto esplicita e [che lo faccia] per nessuna ragione”. Per la Cooke ciò in Game of Thrones avverrebbe “solo perché vogliono renderla stuzzichevole in un modo che catturi gli spettatori“.

Ma la violenza di GoT era “democratica”

“Sono stata abbastanza fortunata da reggere la sceneggiatura ed è cambiata molto rispetto alle prime stagioni di Game of Thrones. Non penso che sarebbero nel giusto ad aggiungere ancora cose [contenuti] del genere” continua la Cooke. La Cooke, che dichiaratamente non aveva mai visto la serie originale prima di essere scelta per House of Dragon, commenta ancora: “Quello che succede a Daenerys mi andava bene. Avevo visto troppi meme perciò sapevo che cosa sarebbe successo. Me lo aspettavo, ma è dura sai. Sono un po’ nervosa per la nuova serie. Non accontenterai mai tutti quanti”. Vale giusto la pena di far notare agli autori del prequel e alla Cooke che in Game of Thrones anche le donne si macchiano di crimini orrendi, di prima persona come per procura, anche la “dolce” Daenerys quando ha finalmente il potere compie una strage. E il bello di Game of Thrones forse era proprio questo: la violenza era completamente democratica e indiscriminata, ma divertente.

Ilaria Paoletti