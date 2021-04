Los Angeles, 22 apr – Un altro “caso doppiaggio” per i Simpson: stavolta coinvolge un personaggio gay che in passato è stato doppiato da un attore eterosessuale. Giammai! Lo staff di Matt Groening è già corso ai ripari sostituendolo con un vero omosessuale.

Simpson, doppiaggi politically correct

Come sappiamo, il primo a scatenare l’orda politically correct nel doppiaggio dei Simpson è stato Hank Azaria, che si è pentito amaramente di aver dato per trent’anni la voce all’indiano-americano Apu, il gestore del Jet Market. Questo, secondo i nuovi censori, incoraggiato stereotipi dannosi. Silenzio di tomba sul personaggio di Luigi, il cuoco italiano, o di Tony Ciccione, il mafioso macchietta. Chissà, noi italiani siamo meno “permalosi”?). Ad ogni modo il creatore dei Simpson, Matt Groening, di fronte all critiche ha detto alla Bbc a febbraio che “i tempi cambiano” e lo show avrebbe ripensato al suo casting.

Il personaggio gay di Julio

Nella questione del personaggio gay è sempre implicato Azaria, che in precedenza aveva doppiato Julio, una figura secondaria ma ricorrente nei Simpson. In questo caso è stato sostituito dall’attore gay cubano-americano Tony Rodríguez, che ha fatto il suo debutto a marzo durante l’episodio della 32esima stagione dei Simpsons intitolato “Uncut Femmes”.Il personaggio di Julio, pittoresco sudamericano gay, è apparso in una moltitudine di episodi dei Simpsons ad esempio come parrucchiere di Marge Simpson, come parte della comunità Lgbt di Springfield e persino come fidanzato del signor Waylon Smithers, tirapiedi del signor Burns.

Il nuovo doppiatore, rigorosamente omosessuale

“Negli ultimi due anni, mi sono rivisto di più nello spettacolo, e con questo, intendo specificamente la parte di Julio, che è gay come me”, ha detto Rodríguez, il nuovo doppiatore, aggiungendo: “È cubano come me”. Ha scherzato: “In un episodio in realtà è portoricano, ma sono abbastanza sicuro di aver avuto un portoricano in me“. Rodríguez dichiarato che sapeva che i creatori dei Simpson cercano di diventare più inclusivi nel loro casting e ha offerto i suoi servizi per assumere il ruolo di Julio. Matt Selman, produttore esecutivo dei Simpson, ha twittato che il video di critica alle battute contro i gay fatte nella storia della famiglia gialla, divenuto virale negli scorsi mesi, “ha avuto un forte impatto” nell’assumere il gay Rodríguez per il ruolo di Julio.

Ilaria Paoletti