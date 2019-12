Checco Zalone è l’unico che trova ancora il tono giusto per dire quello che gli altri non possono. Un po’ per la sua impareggiabile ironia, un po’ per gli incassi record dei suoi film, ossigeno puro per il cinema italiano. E così al tempo in cui nel nuovo videoclip “Immigrato”, riesce a raccontare la giornata tipo di un italiano, tra gli spiccioli “obbligatori” all’africano fuori il supermercato o al benzinaio, la “mano nera” che lava il vetro della macchina. Roma, 6 dic – Lui può.è l’unico che trova ancora il tono giusto per dire quello che gli altri non possono. Un po’ per la sua impareggiabile ironia, un po’ per gli incassi record dei suoi film, ossigeno puro per il cinema italiano. E così al tempo in cui il Corriere dello Sport viene massacrato per una copertina innocua e le accuse di razzismo fioccano a ogni angolo, Checco Zalonela “mano nera” che lava il vetro della macchina.

L’immigrato gli ruba la moglie

Sempre col sorriso l’immigrato “senza permesso” si piazza nel soggiorno dell’italiano e gli ruba anche la moglie. E quando Zalone gli chiede “perché non sei andato dal mio vicino pachistano o dal rumeno in subaffitto al terzo piano“, lo fa mostrando balconi dove si cucina tra fumo, panni stesi, caos e birre in mano. Roba da far drizzare i capelli ai custodi del politicamente corretto. La musica ricorda un po’ “L’italiano” di Toto Cotugno e un po’ Celentano, mentre le immagini del videoclip sono state girate a Roma nel quartiere di piazza Bologna. Sui social il video è diventato ovviamente virale in poche ore.

Tolo Tolo dal 1° gennaio al cinema

lancio di “Tolo Tolo”, il quinto film di Checco Zalone in uscita il 1° gennaio al cinema. Del film si sa molto poco, il set era praticamente blindato. Si sa che è stato girato in parte a Trieste e molto in Africa, anche se non sono mancate le polemiche per i casting all’interno dei centri di accoglienza, che ci avevano fatto ipotizzare “Immigrato” fa parte della campagna di. Del film si sa molto poco, il set era praticamente blindato. Si sa che è stato girato in parte a Trieste e molto in Africa, anche se non sono mancate le, che ci avevano fatto ipotizzare una “svolta politicamente corretta” di Checco. Dopo la visione di “Immigrato” speriamo di sbagliarci.

Immigrato – Checco Zalone Questa volta vi prego venite al cinema!Tolo Tolo Official Publiée par Checco Zalone sur Jeudi 5 décembre 2019

Davide Romano