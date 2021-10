Washington, 30 ott – Quattro scatti e un funerale. Potrebbe riassumersi così l’incredibile trovata dell’influencer americana Jayne Rivera, che ha pensato bene di pubblicare su Instagram e TikTok le sue foto di fronte alla bara del padre. No, non è uno scherzo: la modella di fitness, 20enne, ha voluto salutare così il suo genitore, un veterano di guerra deceduto all’età di 56 anni. La ragazza è vestita sì a lutto, ma con un abito un po’ troppo discinto, senza contare gli sguardi ammiccanti e le pose provocanti di fronte alla fotocamera. Il copy degli scatti, del resto, non lascia adito a dubbi: «Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita».

L’influencer e la bara del padre

Com’era lecito aspettarsi, la notizia ha presto fatto il giro della rete, con numerosi utenti che hanno fortemente criticato la giovane influencer che, senza alcun rispetto, si è fatta immortalare in foto sexy davanti alla bara del padre, ben visibile sullo sfondo. Raggiunta dalla Nbc, la Rivera non ha mostrato alcun pentimento per il gesto: «Non c’è niente di sbagliato in quello che ho pubblicato, e lo ribadisco», ha affermato la ragazza. Che poi ha spiegato: «Ognuno gestisce la perdita di una persona cara come meglio crede. Alcuni modi sono più tradizionali, mentre altri potrebbero essere percepiti come tabù. Io ho trattato la morte di mio padre come se lui fosse vicino a me a posare per la fotocamera, come ho fatto tante altre volte in precedenza. Sono una Rivera. E so che mio padre è fiero di me e di come le cose sono andate. Non lo dimenticherò».

Un rapporto malato con la morte

Forse sarebbe il caso di aprire una riflessione sul rapporto che gli influencer istituiscono con la morte. Non è infatti raro imbattersi in giovani e giovanissimi che perdono la vita per realizzare lo scatto perfetto in pose molto pericolose: come è stato calcolato, a partire dal 2008 sono 379 le persone decedute per essersi fatte un selfie in ambienti estremi. Il picco dei decessi è stato raggiunto proprio nel 2021. E adesso arriva anche l’influencer che si fa immortalare davanti alla bara del padre. Qui c’è ricco materiale per psicologi e psichiatri.

Vittoria Fiore