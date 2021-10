Roma 6 ott – Playboy si allinea ai nuovi … gusti, del pubblico e mette online la prima copertina con un uomo gay a fare da “coniglietto”.

Playboy e il primo “coniglietto” gay

E’ il beauty influencer Bretman Rock, di origini filippine, che ha appena 23 anni ma già da tempo è una star da milioni di follower su Vine e YouTube. Bretman è il primo uomo gay a posare come “coniglietto” per la rivista inventata da Hugh Hefner. “Che Playboy abbia un uomo in copertina è qualcosa di significativo anche per la comunità LGBT, per la mia comunità… ed è anche qualcosa di surreale”, ha scritto il modello sulla propria pagina Instagram da 18 milioni di follower.

Ma non è il primo uomo in copertina

Dopo la morte del fondatore Hugh Hefner nel 2017, Playboy si è dovuto adattare ai nuovi trend, e si è ormai definitivamente “convertito” (almeno la versione digitale) al dettame gender fluid, ad una ipotetica “nuova sessualità”. D’altronde, la competizione con i colossi del porno online è così devastante che si prova di tutto per rimanere rilevanti. C’è da dire, tuttavi,a che se Bretman è il primo uomo gay a comparire in copertina, non è il primo uomo in generale: già lo scorso luglio la copertina era stata del rapper Bad Bunny (sebbene a voler essere pignoli il primo “coniglietto” in assoluto fu proprio Hefner). Ormai da marzo, Playboy non esce più nel formato cartaceo, ma solo in versione digitale.

Ilaria Paoletti