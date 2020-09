Roma, 23 set – «L’altra sera, quando in diretta mi è arrivato addosso tutto, ho sentito una fucilata nello stomaco ». All’indomani dall’ espulsione dal Grande fratello Vip F austo Leali sfoga la propria amarezza sulle pagine del Corriere in una lunga intervista. Il cantante bresciano è da giorni al centro della bufera mediatica per alcune sue esternazioni in cui dava scherzosamente del «negro» a Enock , fratello di Mario Balotelli e concorrente del reality. Esternazioni che, come visto, l’inflessibile giuria del GF presieduta da Signorini ha ritenuto a tal punto imperdonabili da meritare la squalifica. Secondo i dogmi del pensiero unico scherzare con «la parola con la enne», ormai, è un crimine contro l’umanità: e così Leali è finito sulla graticola.

«In molti pensavano che una punizione bastasse, invece sono stato mandato fuori come un disertore – si lamenta il cantante, che giudica eccessiva la propria espulsione – Lì tutti hanno capito che sono una brava persona e non si può nemmeno lontanamente pensare che io sia un razzista». E poi si scusa per i discorsi sulla «razza negra», che dice « so perfettamente che non esiste nessuna razza negra , è stato un errore, una parola uscita a vanvera. Lì mi hanno dato dell’ignorante ma mi sono espresso male, senza pesare bene». Leali respinge con decisione al mittente le accuse di razzismo. «Ma proprio io, con le mie canzoni che sono piene di riferimenti alla musica afroamericana . Quando mi sono rivolto così a Enock pensavo di fare una battuta , non ho pensato al microfono e ho parlato in modo leggero, di certo non volevo ferire nessuno. Pensavo si facesse due risate e invece no».

Quando si è reso conto che il linguaggio usato fino a poche decine di anni fa non è più in voga e al giorno d’oggi dire «negro» è peggio che bestemmiare, il cantante di Mi manchi si è sentito «Una mer*a. Ho capito che avevo sbagliato non considerando tutte le offese che questa persona aveva subito». Ma Leali vuole riconciliarsi: «Ora, da bravi bresciani, siamo d’accordo che andremo presto a mangiare assieme anche con suo fratello Balotelli: voglio scusarmi anche con lui e fargli capire che tipo di persona sono. Non è giusto giudicarmi per un momento sbagliato». Il cantautore confessa di non essersi scusato subito per timidezza. «Avrei dovuto prendere la situazione in mano e dirgli che non volevo offenderlo, ma la mia timidezza non mi ha aiutato. Ma io ho vissuto una vita in mezzo ai neri, Wilson Pickett è stato il padrino della mia prima figlia».

Accetterebbe Leali di ritornare nella casa? «No, non accetterei più. Non solo per quello che è successo — spero che con il tempo i leoni da tastiera si stanchino e credo che non sarò ricordato per questo — ma anche perché mi sono sentito un po’ fuori luogo: gli altri inquilini facevano palestra gran parte del tempo. Io no, mi sono ritrovato spesso solo, tra i miei pensieri. Non lo rifarei».

Cristina Gauri