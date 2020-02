Roma, 12 feb – Che si stia andando incontro a una confusione di generi e ruoli è progressivamente sempre più chiaro. Gli uomini sfilano con ballerine e pochette per i più grandi stilisti e sul palco di Sanremo Achille Lauro ha portato la sua bandiera “gender fluid” targata Gucci per protestare contro i pregiudizi “omofobi”. E una certa parte di uomini ha sempre usato il trucco; solo che ora le aziende di cosmesi cercano di sfruttare il trend partorendo linee di make up esclusivamente per i maschi.

Pupa e il “rocker” ambiguo

L’ultima in linea temporale a uniformarsi a questa moda è Pupa, che nella sua nuova campagna “I’m Pupa”, nella galleria di personaggi che combattono gli stereotipi (la signora di mezz’età vestita da teenager, la ragazza in carne che si sente bella) inserisce anche un uomo dagli occhi bistrati che, però, si guarda bene dal professare una qualche identità sessuale – fermandosi ad un generico e scialbo “I’m rock”.

Wycon per il make up “genderless”

Poi sempre quest’anno ad affacciarsi sul tema del “genderless” arriva Wycon, che pubblicizza la nuova collezione primaverile dicendo che “è pensata per il make up di lui e di lei senza pregiudizi, in una realtà che rivoluziona i canoni tradizionali della bellezza”. Ovviamente per partecipare a questa rivoluzione bisogna spender soldi, comprare: fa riflettere come sia necessario creare una linea ad hoc per gli uomini. Ma non tanto per la rivendicazione arcobalenosa, quanto per l’ironia del marketing. Come avranno fatto per decenni personaggi come Boy George, Renato Zero, David Bowie e via dicendo a truccarsi senza collezioni di make up apposite per gli uomini? E’ evidente come dietro queste iniziative ci sia solo la creazione non solo di nuovi modelli ma anche di nuovi bisogni e non c’è necessità di essere dei teorici del gender per capire la fregatura.

In principio fu Chanel

In origine, comunque, fu Chanel: la casa di moda parigina, nella sua costola dedicata alla bellezza e alla cosmesi ha dedicato un’intera parte solo alle esigenze maschili. Parliamo di Boy de Chanel. Packaging austero e affascinante mutuato dalla controparte femminile, la collezione offre “tre prodotti facili da utilizzare per levigare e idratare le labbra, uniformare il colorito e definire le sopracciglia”. Il necessaire, insomma, perché un uomo possa uscire e andare a lavoro la mattina. “La bellezza non è una questione di genere. È una questione di stile” si legge nella pagina dedicata. Forse sarebbe più giusto dire che è una questione di soldi – esattamente come per noi donne.

Ilaria Paoletti