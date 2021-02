Cosa sarebbe contenuto di tanto grave e pericoloso nelle stralunate avventure di Kermit la rana e di Miss Piggy? Nell’episodio 14 della quinta stagione, ad esempio, è ospite Johnny Cash. Una puntata culto per i fan del cantautore americano autore di I walk the line o Ring of fire. Peccato che Cash canti in un set dai chiari rimandi country e che sulla parete alle sue spalle sia appesa una confederate flag, il vessillo degli stati del Sud degli Usa che, nei tempi moderni, è stata associata ai movimenti nazionalisti e suprematisti bianchi. Mai non sia. In un altro episodio l’attore Jonathan Winters ha la gravissima colpa di imitare un pellerossa – pardon, nativo americano – indossando un copricapo indiano con piume.

Insomma, gli zelanti censori Disney ci hanno guastato persino il ricordo dei Muppet. C’è da scommettere che molti adulti, appresa di questa presunta «problematicità» dei pupazzi di Jim Henson, se ne faranno una scorpacciata amarcord con maggiore soddisfazione.











Cristina Gauri