Roma, 11 feb – Immaginiamo soltanto la rosicata di Oliviero Toscani che è stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire con quindicimila euro Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

La condanna per Toscani a risarcire Gasparri

Per il giudice romano, infatti, il fotografo radical chic per eccellenza ha un umorismo di non facile comprensione. Nel corso di una trasmissione radiofonica Toscani apostrofò Gasparri con un “sguardo da Cottolengo», dicendo che il senatore “Vuole fare schifo” e, ciliegina sulla torta, “Quando si guarda in faccia alla mattina, vomita”. Come sappiamo, tutti epiteti che se vengono da sinistra, solitamente, vengono “abbonati” all’intellettuale di turno.

Leggi anche: Sardine-Benetton, Toscani senza vergogna: “Ma a chi interessa che caschi un ponte”

Gasparri contro la maternità surrogata

Nello specifico, gli insulti risalgono al gennaio 2016. Toscani “prese male” alcune considerazioni del senatore Gasparri sulla maternità surrogata, parlando del caso del cantante Elton John: “Quello che ha fatto il cantante è uno schifo, una vergogna. Con l’utero in affitto si arriva facilmente all’ eugenetica e al nazismo… Quello che ha fatto è l’ egoismo di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione del prossimo Elton John è un grande artista, se viene a Sanremo, si limiti a cantare e non faccia il guru dell’ utero in affitto”.

Gli insulti di Toscani: “Vuole fare schifo”

Insomma, si può o meno essere d’accordo, ma come al solito Toscani ha la sua verve da inacidito post sessantottino e non argomenta alcunché: “Chi poteva dire una cazzata del genere se non lui?”, disse il fotografo “neanche all’avanspettacolo degli anni ’50 c’era gente così retrograda. Forse a qualcuno di quel posto lì al Cottolengo, guarda lo sguardo…“. Poi, forse accorgendosi della “leggera” incoerenza nel dare a Gasparri del retrogrado per poi dargli, a sua volta, un giudizio a dir poco lombrosiano, Toscani ha aggiunto “tra l’ altro non vorrei insultare i ritardati… Ma dai, dice una cazzata dietro l’ altra”. E ancora: “Lui dimostra… Vuole fare schifo… Quando si guarda in faccia la mattina vomita”.

Ma c’è poco da ridere, Toscani …

Toscani ci ha abituati ai suoi exploit stile vecchietto del bar con troppo Lambrusco nelle vene. Il problema è che non fa nemmeno ridere – o forse è che le sue non sono neanche battute: è serio. A quanto pare, lo era anche Gasparri quando lo ha citato in giudizio. “C’è sempre bonissima giustizia” …