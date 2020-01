Sanremo, 14 gen – Non c’è che dire, ci pregustiamo il monologo femminista della tanto discussa Jebreal e pure l’inno contro omofobia e patriarcato di Levante; intanto, però, sul palco di Sanremo saliranno solo influencer, generiche “bonazze” e mogli di vip famosi – non di certo intellettuali o femministe della terza ondata.

Tante polemiche, poca “ciccia”

Dopo tante polemiche “politiche” sulla presenza della discussa ex santorina Rula Jebreal, pare che a dominare il palco dell’Ariston “rosa” ci sarà ben poco merito o perizia femminile; ci saranno Monica Bellucci, “probabilmente nella sera di mercoledì” secondo Amadeus, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Sabrina Salerno, la già discussa Jebreal col suo monologo sulla violenza sulle donne, Antonella Clerici e l'”intellettuale” Diletta Leotta (una che pensa che I giardini di marzo siano di Venditti, per dire l’affinità con la musica italiana) e dulcis in fundo vi saranno Georgina Rodriguez nota solamente per essere la compagna di Cristiano Ronaldo (“probabilmente il giovedì”), la modella e influencer Francesca Sofia Novello, anch’ella fidanzata di un famoso sportivo ovvero di Valentino Rossi e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, che sarà pure nota in patria, ma qui al suo nome sono fioccati suon di articoli che si chiedono, giustamente, chi ella sia – e cosa abbia mai a che fare con il festival della musica italiana. Tutte belle donne, niente da dire – ma a questo punto la vocazione “civile” del Sanremo femminista va un po’ a farsi benedire.

E poi se la prendono con la Pavone

Nella serata finale, poi, in linea con lo spirito della “pura avanguardia” portata da Amadeus, vi sarà Mara Venier per un rilanciare Domenica In; la conduttrice veneziana lo farà dal palco del Teatro Ariston e non come da tradizione dalla prima fila della platea. Insomma, tutto questo discutere di esclusioni salviniane ai danni di una pasionaria femminista come la Jebreal, tutte queste polemiche sulla “sovranista” Rita Pavone (che almeno è una cantante) è l’unica donna che ci azzecca davvero sul palco dell’Ariston …

Ilaria Paoletti