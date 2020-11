Roma, 25 nov – La decisione di mandare in onda un tutorial sulla “spesa sexy“, con tanto di insegnante in tacchi a spillo e shorts di pelle non ha giovato molto al programma di Bianca Guaccero. Oggi, infatti, Detto fatto non è andato in onda. La puntata di oggi, prevista alle 15.50 dopo il Question Time, è stata sostituita da un film.

La “spesa sexy” è più che altro trash

La puntata del factual show condotto da Bianca Guaccero sarebbe saltata dopo la bufera di polemiche che lo ha investito in seguito al tutorial, andato in onda ieri pomeriggio, su come fare una “spesa sexy”. Ma cosa è, esattamente, questa spesa sexy? Avere tutto in offerta, avere la possibilità addirittura di mandarci qualcun altro, o addirittura qualcun altro che paghi? Non esattamente, anche se so che nello spirito prosaico delle donne queste due cose possono essere molto sexy. La ballerina Emily Angelillo ci ha mostrato come, vestite con comodissimi short di pelle, crop top e tacco a spillo, possiamo fare la spesa: come spingere il carrello in maniera aggraziata, come raccogliere un pacco di pasta caduto per terra risultando sensuale. In effetti, il tempismo con cui questo ridicolo tutorial è andato in onda (il giorno prima della Giornata contro la violenza sulle donne) è un po’ fuori luogo.

Critiche femministe, ma è solo trash

Ma al di là delle critiche da trombone stile “150 anni di femminismo buttati al cesso”, che sovente provengono da quell’ala che sugli insulti alla Ravetto ha colpevolmente taciuto, la colpa di questo sketch è che è involontariamente comico, ovvero di cattivo gusto. Fuori posto anche per la fascia oraria in cui è andato in onda: quel che è peggio, insomma, è che da questo tutorial risulta che quando alle donne viene data la possibilità di emanciparsi e di esprimersi, avranno delle idee orrende – proprio come le loro controparti maschili. Se non è uguaglianza questa!

E la Rai apre un’indagine

Nel frattempo, secondo Adnkronos, Rai2 avrebbe aperto un’indagine: «La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha scritto una lettera al presidente e all’amministratore delegato dell’Azienda di Servizio Pubblico per stigmatizzare quanto accaduto nel corso della trasmissione ‘Detto Fatto’ in onda ieri su Rai2, quando la nuova tutor presentata da Bianca Guaccero, Emily Angelillo, passeggiando sinuosamente portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12, spingendosi poi a prendere i prodotti sugli scaffali più alti alzando il ginocchio in modo “intrigante”. Speriamo che ora Detto fatto faccia un tutorial su come riprendersi da una figuraccia.

Ilaria Paoletti