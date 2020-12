Roma, 5 dic – Ci avviciniamo al solstizio d’inverno e, tra letture e lampade di Yule, i più appassionati ai miti antichi, in particolare alla mitologia nordica, probabilmente sono ancora in febbrile attesa per l’uscita della seconda parte della sesta stagione di Vikings. Il trailer ufficiale dell’ultima stagione della fortuna serie gira infatti già da un po’ di tempo sul web, pubblicizzandone l’uscita negli Usa trasmessa in anteprima su Amazon Prime Video.

Amazon «esclude» l’Italia da Vikings

Il «fortunato» magnate statunitense Jeff Bezos però, sempre più sotto attacco per le sue avide politiche di strangolamento del commercio di vicinato, ancora sta escludendo l’Italia e altri paesi europei dalla disponibilità dello show di History su Amazon, che sarà comunque trasmesso più avanti, nonostante questi paesi abbiano un accordo con l’etichetta di distribuzione. È proprio per bocca del vicepresidente della sezione Cotent Licensing di Amazon a spiegare che gli accordi presi con History, validi solo per gli States e poche nazioni europee, escludono la nostra nazione dall’anteprima della serie «norrena». I diritti di Vikings in Italia sono infatti esclusività di Tim Vision la quale, come accaduto con la prima parte della sesta stagione, la distribuisce agli utenti a pagamento appena il giorno dopo della prima visione su Amazon Prime Video.

Probabilmente ci toccherà attendere fino al 2021 per iniziare a vedere gli ultimi dieci episodi della saga scandinava, entrata in collisione con i Rus ucraini plagiati da Ìvaar Senz’ossa, per comprendere il destino di Kattegat. Intanto però, possiamo già annunciarvi che Netflix è al lavoro con la produzione di una nuova serie sequel dal titolo Valhalla e che ci riporterà in un’epoca vissuta tra i fiordi scandinavi, anche se girata in Irlanda, un secolo dopo rispetto al termine della sesta stagione di Vikings. La serie Valhalla narrerà quindi in digitale le antiche storie dei vichinghi William il Conquistatore, Leif Erikson, Herald Harada e Fredys, ambientate all’alba del Secondo millennio.

Allora torniamo a leggere

Nell’attesa però di farci rincoglionire nuovamente dalle multinazionali cinematografiche, stando agli interessati comodi di popoli senza storia, possiamo sempre impiegare al meglio il nostro tempo lontano dagli schermi, tornando al profumo antico della carta stampata nei vecchi libri che, senza odiose pubblicità o problemi di connessione, narrano ancor più fedelmente miti e leggende proprie della nostra civiltà europea.

Andrea Bonazza