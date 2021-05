Los Angeles, 4 mag – Quanti di voi anelavano al cameo di Doctor Strange in WandaVision? Bé, siete degli sporchi fan del patriarcato. Il cameo è stato tagliato, infatti, per non far sì che arrivasse “il solito maschio bianco” a salvare tutti.

WandaVision, le parole del producer

Lo ha confermato il capo di Marvel Kevin Feige: un cameo di Doctor Strange nel finale di WandaVision era previsto, ma è saltato proprio per evitare l’arrivo del “solito” maschio bianco che salva tutti. Molti erano i fan che, a causa di uno spoiler sfuggito a Paul Bettany (Visione) avevano speculato circa un cameo, che poi si è rivelato essere un secondo personaggio sempre interpretato dall’attore britannico.

Doctor Strange? “Un maschio bianco”

In un’intervista per Rolling Stone, Kevin Feige ha confermato le voci che volevano un’apparizione di Doctor Strange nel finale di WandaVision. In effetti, gli spot pubblicitari confusi che costellano gli episodi dello show dovevano addirittura essere messaggi in codice inviati da Wanda (Elizabeth Olsen) a Doctor Strange. Addirittura, “Marvel aveva già finalizzato un accordo con Benedict Cumberbatch per la sua apparizione nell’ultimo episodio.”

“Non volevamo mercificare fine show”

“Alcune persone potrebbero dire, ‘Oh, sarebbe stato così bello vedere il Dottor Strange’. Ma avrebbe messo in ombra Wanda. Non volevamo che la fine dello show fosse mercificata per passare al film successivo: ecco il tizio bianco che dice ‘Lascia che ti mostri come funziona il tuo potere.'”, dice ancora il capo della Marvel. Supereroi riveduti e corretti, in barba persino a parte della trama di WandaVision stesso. Ma ehi, è la parità di genere baby.

