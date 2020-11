Roma, 28 nov – Si gioca a rugby ma l’omaggio è per il “ragazzo d’oro del calcio”, è tutto per Diego Armando Maradona. A Sydney, prima della sfida tra le nazionali della Nuova Zelanda e dell’Argentina, valida per il Tri Nations, la consueta Haka degli All Blacks è al solito da brividi. Stavolta però lo è più del solito, perché è dedicata al Pibe de Oro. Sam Cane, capitano degli All Blacks, posiziona a metà campo la maglia nera con il numero 10 e la scritta Maradona. Tributo al Diez, rispetto e pochi attimi di silenzio.

All Blacks per Maradona

Poi parte la tradizionale Haka e i Pumas osservano commossi. Lo sguardo del capitano della nazionale argentina, Pablo Matera, è particolarmente emblematico. Da solo, vale il ringraziamento della sua squadra e del suo popolo. La partita finirà 38-0, vinta nettamente dai neozelandesi che vendicano così la sconfitta dello scorso 14 novembre. Ma poco importa, oggi il risultato sembra contare relativamente. Oggi, anche il rugby rende omaggio a Diego Maradona.

Eugenio Palazzini