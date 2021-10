Roma, 31 ott – Partirà oggi la spedizione nella quale gli alpinisti italiani Riccardo Bergamini e Matteo Stella tenteranno la salita al monte Cholatse, nella catena dell’Himalaya. A due anni di distanza dall’ultimo viaggio fuori dall’Europa, che li aveva portati a scalare il monte Denali in Alaska, la coppia si ricongiunge per un’altra avventura sportiva fatta sia di coraggio che di solidarietà.

Bergamini e Stella verso i 6.440 metri del Cholatse

Situato ad ovest rispetto al massiccio dell’Everest, il Cholatse è un picco di 6.440 metri la cui ascensione presenta numerose difficoltà tecniche e passaggi impervi. Basti pensare che la prima via è stata aperta solo nel 1982, mentre risale al 2005 la prima salita condotta nel periodo invernale. Riccardo Bergamini – che in Nepal ha già scalato due 8.000 senza l’ausilio dell’ossigeno e altri 7.000 e 6.000 – e Matteo Stella arriveranno domani a Katmandu. Il tentativo di vetta sarà poi condotto verso metà novembre.

“Ritornare in Himalaya, dopo lo stop forzato di due anni causa covid, mi rende carico ed emozionato”, ha dichiarato Bergamini. “La vita non può e non deve fermarsi. Ognuno di noi, nel suo piccolo, ha in mano il proprio destino, mai arrendersi. Rivedrò dal vivo montagne di oltre 8000 mila metri che ho scalato, tornerò a fare alpinismo d’alta quota, attraverserò una valle meravigliosa e unica al mondo”.

Non solo alpinismo ma, come detto, anche solidarietà. Prima di avvicinarsi al Cholatse, infatti, i due alpinisti faranno visita ad una scuola elementare locale, che sarà gemellata ad un istituto di Lucca (città di origine di Bergamini) e alla quale doneranno materiale didattico e alcuni dolci preparati da “Giotto”, il laboratorio di pasticceria del penitenziario di Padova.

Nicola Mattei