Roma, 21 – La trattenuta di Chiellini all’inglese Saka durante la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia sull’Inghilterra è diventata non solo un fenomeno sportivo ma anche di costume. E’ immediatamente diventata oggetto di meme, centinaia di meme, e anche di discussione. E fin qui tutto nella norma. Ma i tatuaggi? …

Chiellini – Saka, un tatuaggio virale

Un ragazzo – chiaramente italiano – ha scelto infatti di tatuarsi sulla gamba sinistra proprio il fallo di Chiellini sul giovane Saka. Secondo Milano Today, il tatuaggio in stile “new traditional” sarebbe stato eseguito da Andrea Veronesi, che su Instagram si fa chiamare andrevero_tattooer e che lavora presso l’Unique Tattoo Studio di Giussano. Non è neanche il primo tatuaggio dedicato a Chiellini e a Saka. Una settimana fa sui social girava un altro tatuaggio dedicato all’evento, anche se in un altro stile.

C’è chi ha preferito Barella in “after”

C’è invece chi ha preferito Barella a Chiellini, ma non per le sicuramente meritevoli gesta sportive, bensì per la foto da “after”che gli è stata scattata mentre la Nazionale era in visita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove un Barella evidentemente impegnato con i sintomi di un post sbronza si è presentato con gli occhiali scuri d’ordinanza ed una borraccia d’acqua in mano.

Ilaria Paoletti