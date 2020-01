Roma, 29 gen – Lo aveva promesso durante la sua conferenza di addio alla Roma: “Non escludo che nei prossimi anni mi vedranno intrufolato con panino e birra in qualche settore a tifare i miei amici”. E così è stato, perché Daniele De Rossi si è travestito per andare a vedere il derby contro la Lazio in Curva Sud. Capelli e barba lunghi, cappello grigio in testa, neo sul naso, occhiali da vista con la montatura spessa e via, direzione stadio.

Promessa mantenuta e camuffamento notevole, con il video diventato virale sui social. Non è mancato neppure il commento entusiasta della speciale truccatrice dell’ex centrocampista della Roma, la moglie Sarah: “Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva Sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby. Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino”. Lo stesso entusiasmo che De Rossi ha scatenato nei tifosi romanisti.

Alessandro Della Guglia