Lisbona, 13 ott – Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus: a darne notizia un comunicato della Federcalcio del Portogallo. Ieri, infatti, l’attaccante della Juve era stato sottoposto a un tampone che aveva tuttavia dato esito “incerto”. Il nuovo test ha invece confermato la positività del campione portoghese.

Per Ronaldo selfie a tavola coi compagni portoghesi

Niente match domani in Nations League contro la Svezia per Ronaldo, sebbene sia asintomatico e stia bene. Per ora rimane in isolamento. Ieri sera lo stesso campione ha postato su Instagram un selfie in cui si immortalava a tavola con i suoi compagni di squadra della nazionale portoghese. In molti hanno notato che nessuno a tavola portava la mascherina né rispettava il distanziamento. Evidentemente in Portogallo tali regole non sono così sentite.

Visualizza questo post su Instagram Unidos dentro e fora do campo! 🇵🇹👏🏽👊🏽 #todosportugal Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 12 Ott 2020 alle ore 12:56 PDT

Juventus in difficoltà

Dal canto suo la positività di Ronaldo al Covid mette la Juventus in difficoltà, dato che per la squadra torinese ci sono ben 4 partite previste nei prossimi 15 giorni. La trasferta a Crotone, l’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev, il match a Verona e la partita col Barcellona in casa. Molte polemiche avevano sollevato le dipartite dei sette giocatori della Juventus che avevano violato l’isolamento per giocare nelle loro nazionali. Tra di loro, proprio Cristiano Ronaldo.

