Olbia, 2 dic – Silvio Berlusconi si sta divertendo parecchio con il suo ultimo “giocattolo”, il Monza. Un progetto serio, quello di portare la squadra brianzola dalla serie C alla A in pochi anni, che l’ex cavaliere segue in prima persona andando anche in trasferta. Ieri sera si trovava ad Olbia, per seguire la partita che il suo Monza ha vinto per 3-0. Il vero spettacolo però è andato in onda alla fine del match, quando il presidente si è intrattenuto con alcuni tifosi dell’Olbia sugli spalti.

I soldi per andare a mignotte

Nel video pubblicato da un tifoso sardo sui social Berlusconi afferma sicuro: “Il Milan di adesso lo battiamo”. Ma il vero show arriva subito dopo, quando un tifoso con l’accento sardo gli dice: “Presidè ascolti, mi servono cinquecento euro per andare a mignotte stasera”. All’insolita richiesta Berlusconi scatta in una fragorosa risata seguito dai tifosi presenti.

Ma l’ex cavaliere non è di certo uno che si fa rubare la scena tanto facilmente e così, dopo aver smesso di ridere, è lui stesso a rivolgersi ai tifosi “chiudendo” il siparietto e garantendosi l’uscita di scena: “Scusate vi devo salutare perché devo andare a puttane”. I tifosi scoppiano in un “eeeehhh” manco avesse segnato l’Olbia, e Berlusconi se ne va con un sorriso a trentadue denti.

Davide Romano