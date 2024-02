Europa League e Conference, il sorteggio delle italiane

Roma, 24 feb – Settimana europea, giorni positivi per le nostre rappresentanti. Nella coppa dalle grandi orecchie Inter e Napoli hanno dato seguito al bel successo di sette giorni fa della Lazio sul (favorito) Bayern Monaco. I nerazzurri, con una prova maiuscola, superando di misura il sempre ostico Atletico Madrid. I partenopei, dopo aver sofferto il Barcellona, hanno invece colto un prezioso pareggio che lascia ancora aperta la pratica. In attesa delle gare di ritorno – si giocherà tra il 5 e il 13 marzo – sono state le sorelle minori a consegnarci qualche verdetto ufficiale. Europa League e Conference, dal campo al sorteggio: Milan e Roma raggiungono gli ottavi, Atalanta e Fiorentina – già qualificate – hanno dovuto solo aspettare l’urna di Nyon.

Il Diavolo perde ma passa, giallorossi avanti ai rigori

Forti del 3-0 di una settimana fa i rossoneri di Pioli subiscono in Bretagna una sconfitta tutto sommato indolore. È vero, il Rennes vince 3-2 e sottolinea ancora una volta i difetti stagionali del Diavolo (la difesa ballerina, l’incapacità di gestire il risultato, il dover fare i conti con un Leao bipolare). Ma il doppio impegno contro i francesi ha dimostrato che, almeno in questa competizione e ragionando su 180’ di gioco, il potenziale offensivo rossonero può davvero fare la differenza in positivo. Si aprono ora interessanti prospettive, ovvero una ghiotta occasione per migliorarsi: comprendendo anche la Coppa Uefa, i meneghini non sono mai andati oltre la semifinale.

Dopo il pareggio di Rotterdam (1-1) all’Olimpico la Roma va subito sotto contro il Feyenoord. Ci pensa però al quarto d’ora una meravigliosa rete di Pellegrini a impattare il risultato e cambiare l’inerzia della prima frazione. Le poche emozioni della ripresa portano così ai tempi supplementari. Nell’ultima mezz’ora succede pochissimo. Allo scadere i capitolini hanno l’occasione del definitivo sorpasso, ma un deludente Lukaku spara a salve. Ecco la lotteria degli undici metri, il belga sbaglia anche dal dischetto. Si prendono quindi la scena il portiere Svilar (due fondamentali parate) e Zalewski, autore del punto decisivo. Maledizione romana per gli olandesi, che soccombono di fronte ai giallorossi per la terza stagione consecutiva.

Europa League e Conference, un buon sorteggio

La bella settimana di campo europeo si è chiusa – per Europa League e Conference – con l’altrettanto atteso sorteggio di Nyon. Partiamo dalla terza competizione continentale per importanza, dove la Fiorentina – unica nostra rappresentante – ha pescato il Maccabi Haifa. Urna benevola per i toscani: gli israeliani sono ampiamente alla portata e rappresentano la giusta occasione per cambiare rotta. Nel 2024 – tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa – la Viola ha vinto infatti una sola volta. In ottica di lungo periodo sarà interessante seguire Ajax-Aston Villa, Union Saint Gilloise-Fenerbahce e Sturm Graz-Lilla.

Salendo nella fu Coppa Uefa, Milan e Roma hanno evitato lo spauracchio di Bayer Leverkusen e Liverpool. Aspirine e Reds, prime rispettivamente in Germania ed Inghilterra sono infatti le favorite per la vittoria finale: giocheranno contro Qarabag e Sparta. Sospiro di sollievo quindi per Calabria e soci, abbinati al non irresistibile Slavia Praga. Il miglior avversario possibile, insieme ai Rangers (gli scozzesi se la vedranno con il Benfica). De Rossi dovrà invece vedersela con il calcio offensivo di un altro tecnico italiano, quel De Zerbi che ha portato il Brighton – avversario dei giallorossi – per la prima volta nella storia in Europa. Impegno affascinante, gli inglesi sanno giocare ma, guardando l’altro lato della medaglia, non hanno grandi stelle.

L’Atalanta invece ritrova lo Sporting Lisbona, già affrontato e battuto nel girone. Completano il quadro Marsiglia-Villarreal e Friburgo-West Ham. Andata tra il 5 e il 7 marzo, ritorno nella settimana successiva: ci sono tutti i presupposti per presentarsi ai quarti di finale a ranghi completi.

Marco Battistini