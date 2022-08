Roma, 23 ago – Non ce n’è per nessuno, l’Italia domina gli Europei di nuoto a Roma e strappa ori strepitosi anche a quelli multidisciplinari a Monaco. Ricordiamo che nella capitale bavarese gareggiava in nove discipline: atletica, beach volley, ciclismo, ginnastica, canoa sprint, canottaggio, arrampicata sportiva, tennistavolo e triathlon. Il bottino tricolore è pazzesco: 38 ori, 42 argenti e 38 bronzi. Totale 118 medaglie ottenute dagli atleti azzurri. Siamo sul tetto d’Europa e teniamo tutti a distanza. Per comprenderlo basti osservare il medagliere completo. Secondi, neanche a dirlo, si sono piazzati i britannici: 87 medaglie, addirittura 31 in meno dell’Italia. Terza la Germania, con 75 medaglie. Addirittura sesta la Francia.

Europei di Roma e Monaco, l’Italia batte tutti: ecco il medagliere complessivo

1. Italia 38 ori, 42 argenti, 38 bronzi. Tot: 118

2. Gran Bretagna 34, 27, 26. Tot: 87

3. Germania 32, 22, 21. Tot: 75

4. Ungheria 16, 15, 8, Tot: 39

5. Ucraina 15, 14, 10. Tot: 39

6. Francia 14, 25, 32. Tot: 71

7. Olanda 14, 8, 18. Tot: 40

8. Romania 11, 3, 5. Tot: 19

Europei di nuoto, record di medaglie per l’Italia

Agli Europei di nuoto l’Italia ha stabilito il nuovo record di medaglie in una singola rassegna continentale, ottenendo 24 ore, 24 argenti e 19 bronzi. Il record era detenuto dalla Russia che nel 2018, a Glasgow, ottenne 20 medaglie in meno dell’Italia, che allora chiuse in terza posizione.

1. Italia:24 ori, 24 argenti, 19 bronzi. Tot: 67

2. Gran Bretagna: 10, 8 ,9. Tot: 27

3.Ucraina 10, 6, 1. Tot: 17

4.Germania 6, 2, 7. Tot: 15

5.Ungheria 5, 8, 3. Tot: 16

6.Olanda 5, 1, 6. Tot: 12

7. Svezia 4, 2, 2. Tot: 8

8. Francia 3, 8, 10. Tot: 21

9. Romania 3, 1, 0. Tot: 4

10. Svizzera 1, 4, 0. Tot: 5

Europei di Monaco, un ottimo terzo posto

In Germania, agli Europei multidisciplinari, gli atleti azzurri hanno strappato 14 ori, 18 argenti e 19 bronzi. Italia terza nel medagliere dietro ai padroni di casa e ai sempre secondi britannici.

1. Germania: 26 ori, 20 argenti, 14 bronzi. Tot: 60

2. Gran Bretagna: 24, 19, 17. Tot: 60

3. Italia: 14, 18, 19. Tot: 51

4. Francia: 11, 17, 22. Tot: 50

5. Ungheria: 11, 7, 5. Tot: 23

6. Spagna: 9, 11, 12. Tot: 32

7. Paesi Bassi: 9, 7, 12. Tot: 28

8. Polonia: 8, 16, 15. Tot: 39

9. Romania: 8, 2, 5. Tot: 15

10. Grecia: 6, 4, 0. Tot: 10

Alessandro Della Guglia