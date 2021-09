Roma, 19 set – Filippo Ganna si riconferma campione del mondo a cronometro su strada, a conclusione di un’altra stagione straordinaria che ha visto arrivare anche l’oro olimpico. È il secondo titolo consecutivo nella disciplina. In Belgio, vince per pochissimi secondi sui beniamini di casa Wout Van Aert e Remco Evenepoel. Ottimo nono posto per l’altro italiano Edoardo Affini.

Ganna tiene alto il tricolore

Percorso di oltre 40 km da Knokke a Bruges, perfettamente adatto ai grandi specialisti di questa specialità. Alla vigilia i favoriti erano Ganna, Van Aert, Evenepoel e Kung, il quale nella cronometro degli europei aveva sorprendentemente beffato il nostro fuoriclasse. Dopo il primo intermedio volano Van Aert e Ganna, con tutti gli altri subito fuori dai giochi, nonostante la prova stratosferica di Evenepoel. Giunti al secondo intermedio, quasi perfetta parità di tempo tra i due fuoriclasse, ma si capisce che l’inerzia è dalla parte del nostro campione, che al traguardo vince per una manciata di secondi a braccia alzate. Ancora una volta, l’atleta di Verbania tiene alto il tricolore nel ciclismo a livello mondiale.

Appuntamento a domenica prossima, con la prova in linea. Un percorso lungo e difficile, adatto agli specialisti delle classiche, con tanti strappi ed un dislivello complessivo di 2500 metri. Per l’Italia prenderanno il via lo stesso Ganna, Sonny Colbrelli (neo campione europeo settimana scorsa battendo Evenepoel in volata), Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Davide Ballerini, Gianni Moscon. Visto lo stato di forma, Colbrelli dovrebbe essere il capitano degli azzurri. I favoriti saranno senza dubbio Van Aert – il corridore belga corre in casa – e Mathieu Van der Poel, la cui condizione tuttavia non pare ottimale. Occhio al campione in carica, il transalpino Julian Alaphilippe che tenterà di bissare il successo di Imola.

Manuel Radaelli