Roma, 27 mag – Claudio Lotito è incontenibile. Proverbiale per le uscite controverse e le frequente sparate al fulmicotone, nell’intervista ospitata oggi da Il Foglio spara a zero contro tutti. O per meglio dire contro tutti quelli che a suo avviso “tramano” contro di lui. E sbrocca soprattutto quando viene toccato il tasto Salernitana. “Me vojono dà un pacco per fa sali’ il Benevento: se attaccano al ca…”

Lotito e il “pacco” sulla Salernitana

Antefatto: la Salernitana è stata promossa in Serie A, mentre il Benevento è retrocesso in Serie B. Lotito, presidente della Lazio, è anche proprietario della Salernitana dal 26 luglio 2011 (in società con Marco Mezzaroma). La carica di Lotito nel club campano dovrebbe però decadere entro il prossimo 25 giugno, perché le norme in vigore prevedono che in Serie A una persona possa essere presidente soltanto di un club. Un bel problema dunque, che a breve potrebbe però essere risolto. Perché Lotito sembra pronto a cedere il proprio 50% della società di Salerno a un fondo estero. L’imprenditore romano sta infatti valutando con i propri legali il da farsi, per togliersi di mezzo entro il 25 giugno ed evitare di conseguenza il più classico dei conflitti di interesse.

“L’Inter? Altro che scudetto, doveva avere nove punti di squalifica”

Sta di fatto che Lotito ritiene che qualcuno voglia in qualche modo “fregarlo”, impedendo alla Salernitana di giocare nella massima serie del calcio italiano. Il “pacco” sarebbe il comma 1 dell’articolo 16 delle Noif: “Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale”. Ma nell’intervista rilasciata al Foglio, l’imprenditore capitolino va oltre attaccando a gamba tesa anche l’Inter. Secondo Lotito i nerazzurri dovevano avere nove punti di squalifica, “altro che scudetto”. A ruota libera, anche troppo.

Alessandro Della Guglia