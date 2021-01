Roma, 21 gen – Il marchio dell’aquila celebra un secolo di vita. Moto Guzzi nel 2021 compie infatti 100 anni, costellati di vittorie, imprese avventurose e personaggi a dir poco leggendari. Il compleanno sarà per l’esattezza il 15 marzo, giorno in cui nel 1921 venne fondata la “Società Anonima Moto Guzzi”, che annunciava “la fabbricazione e la vendita di motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica”. Come simbolo venne scelta l’aquila ad ali spiegate, divenuto poi celebre in tutto il mondo, e non per caso. Era il rapace dell’aviazione del Corpo della Regia Marina durante la Prima Guerra Mondiale e fu adatta dalla Guzzi in onore al mancato quarto socio Giovanni Ravelli, motociclista e aviatore che cadde durante un volo nel 1919.

Moto Guzzi, 100 anni ad ali spiegate

L’azienda italiana di motociclette ha deciso di festeggiare il secolo di storia con molte iniziative, che culmineranno con le Giornate Mondiali Moto Guzzi (Gmg), in programma dal 9 al 12 settembre a Mandello del Lario, sede principale della società. Un appuntamento che vedrà decine di migliaia di centauri ritrovarsi per un evento organizzato in collaborazione con il Comitato Motoraduno Internazionale e la municipalità di Mandello del Lario. Ma non è tutto, perché proprio in quell’occasione Moto Guzzi lancerà una seria speciale di modelli Livrea Centenario, disponibile su V7, V9 e V85 TT soltanto nel corso del 2021.

Si tratta di moto che si ispirano alla mitica Otto Cilindri degli anni Cinquanta. Serbatoio in metallo satinato, carene verdi e sella color cuoio. Il verde è stato il colore adottato da Moto Guzzi per il suo primo modello, la Normale. Ma le cromie oltretutto rievocano la leggendaria 350 Bialbero, una delle Moto Guzzi più vincenti della storia: registrò infatti il record di 9 titoli iridati consecutivi – 5 piloti e 4 costruttori – dal 1953 al 1957. E l’aquila ad ali spiegate? Avrà una finitura dorata e il logo dedicato per celebrare anche graficamente i cento anni della Guzzi.

Alessandro Della Guglia