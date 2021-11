E’ stata la stessa Evans a denunciare l’aggressione pubblicando il video sui social. E non è certo il primo pestaggio che lei subisce da Zac Stacy: la prima volta risale a quando la donna era in attesa del bimbo. Da lì, la violenza del giocatore di football è degenerata in una spirale senza fine. Come sovente capita, le forze dell’ordine avevano preso sottogamba il grido d’allarme della donna. «La polizia è venuta a casa e non ha creduto, all’inizio, che tutto questo fosse così grave da richiedere un arresto immediato», ha dichiarato.

Le forze dell’ordine l’avevano ignorata

«Mi ha preso a pugni più volte in testa. L’ho pregato di fermarsi perché il bambino era sul divano a pochi metri da dove mi ha dato un pugno», ha detto Kristin Evans. «Poi mi ha preso in braccio e mi ha gettato contro la tv. Mentre ero per terra, Zac ha iniziato a urlarmi contro. Poi mi ha sbattuto ancora per terra. Temevo per la mia vita», ha continuato.«Il sistema giudiziario della Florida mi ha deluso. Ho già sporto in passato diverse denunce alla polizia ma il procuratore di Stato non le ha raccolte. Altre donne ne sono vittime ogni giorno di questi abusi».