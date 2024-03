Serie B, volata promozione: il Parma scappa. Lotta a tre per il secondo posto

Roma, 24 mar – Pausa azzurra, oltre alla massima competizione nazionale si ferma anche il campionato cadetto. È tempo di bilanci, seppur parziali a otto giornate dal termine. La sempre imprevedibile Serie B si avvia verso un’accesa volata promozione: comanda il Parma, dietro un trittico di squadre – Venezia, Cremonese, Como – pronte a giocarsi il secondo posto. Da metà classifica in giù poi, la classifica è cortissima. Dal Brescia allo Spezia undici squadre in pochissimi punti, ovvero tutta la differenza che passa tra l’accesso agli spareggi per andare in A e una rovinosa retrocessione diretta. Ma andiamo con ordine.

Lotta salvezza: crolla il Lecco, respira l’Ascoli

Partiamo dal fondo. Sembra ormai spacciato il Lecco, reduce da un inizio 2024 disastroso. Fanalino di coda (21) staccato dal resto del gruppo, nel nuovo anno ha racimolato la miseria di un solo pareggio. Attardata rispetto al treno salvezza anche la Feralpi Salò, a quota 26. Dai bresciani per lo meno arrivano segnali di vita: sabato ha tenuto testa alla capolista, recentemente ha vinto a Modena e La Spezia. Proprio i bianconeri – terzultimi a 31 punti insieme all’Ascoli, fresco di affermazione sull’ultima della classe – chiudono il blocco delle pericolanti. Una lunghezza sopra la Ternana: ad oggi il Picchio e le Fere si giocherebbero la salvezza nell’appendice di fine stagione. Virtualmente salve, sempre se il campionato finisse mentre scriviamo, Cosenza e Bari – appaiate a 34 ma entrambe in striscia negativa.

Sampdoria in serie positiva, Palermo e Catanzaro “vedono” gli spareggi

Grande congestione a metà classifica, dicevamo. Se Catanzaro e Palermo (quinte a 49) possono prenotare un posto per gli spareggi – verosimilmente partiranno subito, dai quarti di finale – sotto di loro ci sono ben sette compagini pronte a guadagnarsi le ultime due caselle disponibili per tentare l’ardua scalata alla Serie A. Tra il Brescia ottavo e il trio composto da Modena, Reggiana e Pisa ballano infatti solamente due punti. Nel mezzo, appena sotto le rondinelle, lottano anche Sudtirol e Cittadella.

Discorso a parte merita la Sampdoria, in settima posizione con 40 mattoncini. Almeno fino a novembre i blucerchiati hanno navigato nelle sabbie mobili della bassa classifica. Gli uomini di Pirlo si sono dimostrati la compagine più discontinua della cadetteria, alternando lunghi periodi negativi a brillanti serie di risultati positivi. Riprenderanno la marcia da tre vittorie consecutive: se i ragazzi capitanati da Murru dovessero trovare una certa linearità nelle prestazioni, potrebbero davvero diventare la mina vagante degli spareggi.

Serie B, fuga promozione del Parma

Eccoci ai piani alti. Como 55, Cremonese 56, Venezia 57 . Ovvero tre squadre che – pur nel contesto di un dominio del Parma – non hanno praticamente mai abbandonato le prime posizioni. O per lo meno, raggiunta una certa quota hanno avuto il merito di mantenersi. A queste altitudini ogni punto inizia a farsi pesante. Proprio nell’ultimo turno i lagunari – vittoriosi a Palermo – hanno superato l’undici grigiorosso, caduto a Bolzano contro il Sudtirol. Se gli arancioneroverdi si aggrappano ai gol del capocannoniere Pohjanpalo, i Violini – nonostante le tre reti subite al Druso – vantano la miglior difesa del torneo.

Nove punti sopra Coda e soci, siamo alla capolista Parma (65, in ottica promozione diretta i ducali devono guardare in casa della terza). Sebbene i gialloblu abbiano le mani sul campionato, il tecnico Pecchia – ben conoscendo le insidie della categoria, vinta già due volte – getta momentaneamente acqua sul fuoco. In testa ormai da fine ottobre gli emiliani sembrano però pienamente padroni del loro destino. La Serie A è pronta a riabbracciare quella che, nei ruggenti anni ‘90, è stata a tutti gli effetti una delle sue migliori rappresentanti continentali.

Marco Battistini