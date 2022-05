Da nord a sud, la Sardegna è un’isola spettacolare che si caratterizza per le migliori spiagge, tra le più belle in assoluto del pianeta. La provincia dell’Ogliastra presenta alcune delle spiagge più spettacolari in assoluto, conosciute in tutto il mondo proprio per la loro incontaminata bellezza perciò vale la pena trascorrere le vacanze qui grazie a i villaggi turistici in Sardegna sulla costa orientale. La regione dell’Ogliastra si trova all’interno della Barbagia, un’area incontaminata dell’isola che si caratterizza per una natura davvero favolosa. Le spiagge più belle si concentrano soprattutto nella zona del Baunei, ma bando alle ciance e andiamo subito a scoprire quali sono le più belle in assoluto.

Il golfo di Orosei dove trovare la vera laguna blu

Il viaggio alla scoperta delle più belle spiagge dell’Ogliastra non poteva che iniziare dal Golfo di Orosei dove si susseguono una dietro l’altra meravigliose baie di sabbia fine tra gli scogli arrotondati dalle limpide acque turchesi del mare. È la zona migliore in assoluto per trascorrere incantevoli giornate al sole cullati dal dolce suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga. In genere, si tratta di spiagge libere ma avvicinandosi alle varie cittadine, è più facile trovare anche spiagge attrezzate.

Santa Maria Navarrese e le spiagge riparate dagli scogli

Tutta la zona di Santa Maria Navarrese si caratterizza soprattutto per spiagge e coste disseminate di scogli che riparano dai venti di maestrale. Per arrivare in tutte le spiagge, soprattutto quelle difficili da raggiungere a piedi, si possono prenotare le escursioni in motonave. Le spiagge dell’Ogliastra presenti in questa zona sono dei veri angoli di paradiso che si dipanano davanti agli occhi non appena si supera la fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea con pini marittimi, oleandri, rosmarino che rendono l’aria inebriante con il loro profumo.

Porto Frailis e le spiagge di granito

A poca distanza da Arbatax, si trova la zona di porto Frailis. Questa zona presenta una bellissima baia con piccoli granelli di sabbia dorata delimitata da scogli appiattiti dal vento che regala sollievo dal caldo estivo. Le rocce di granito si intravedono sul fondo del mare grazie all’acqua trasparente, limpida e pulitissima che ha vinto diverse volte il prestigioso premio di bandiera blu.

Orrì e il suo incantevole lido perfetto per le famiglie

La spiaggia del lido di ori è davvero incantevole grazie a sabbia fine dal colore argento. Degrada lentamente in mare risultando quindi molto adatta anche alla balneazione dei più piccoli. Alternata da scogli di granito grigi, la spiaggia è molto ampia e consente quindi di trovare un comodo posticino anche durante le giornate in cui i turisti si affollano in riva al mare.

Marina di Tertenia e la spiaggia di Foxi Manna

A Marina di Tertenia si trova la spiaggia di Foxi Manna, una lingua sottile di sabbia chiara che si getta in un mare che più azzurro non si può. I surfisti, invece, si dirigono poco più in là sulla spiaggia di Foxi Murdegu.