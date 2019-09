Roma, 27 set – Ce lo siamo chiesti un po’ tutti: come è possibile che a bordo delle navi Ong stracariche di immigrati recuperati mare si millantino continuamente emergenze medico sanitarie, che poi si rivelano essere delle vere e proprie fake news? Con tanto di video di immigrati festanti e saltellanti al momento dello sbarco… Se lo è chiesto anche Vittorio Feltri, ospite a L’Aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino su La7.

Il direttore di Libero è intervenuto parlando degli sbarchi: “Chi sottovaluta il problema dell’immigrazione sottovaluta anche l’opinione del pubblico, che è quello che poi vota e fa vincere le elezioni” a coloro che si dedicano alla soluzione dei problemi – o di ciò che la gnet percepisce come tali. “E’ verissimo che certe immagini mostrate dalla tv – come le barche piene di gente – ci mettono angoscia. Però poi mi risulta che tutti i “malati” a bordo delle barche, quando arrivano a Lampedusa, dopo dieci minuti stanno benissimo, quindi Lampedusa è meglio di Lourdes – guariscono all’istante! La realtà va descritta per quello che è, non per quello che immaginate”, conclude Feltri.





Cristina Gauri

Commenti

commenti