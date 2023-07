Aspettando il campionato, tutte le nuove maglie delle squadre di Serie A

A quattro settimane esatte dal calcio d’inizio della nuova Serie A si va delineando quella che può essere un’ideale griglia di partenza della massima competizione italiana. Ma se le frenetiche trattative di calciomercato necessitano ancora di qualche tempo affinché possano essere analizzate (ne parleremo tra una quindicina di giorni) e le amichevoli sinceramente ci annoiano, possiamo nel frattempo entrare in clima campionato sbirciando nel guardaroba delle squadre italiane. Tra innovazione e tradizione, tra nostalgia e modernità la scelta delle maglie da giuoco non è mai così banale come sembra.

Maglie Roma e Lazio, un omaggio al passato

Partiamo dalle maglie della capitale, con Roma e Lazio che guardano con rinnovata fiducia al futuro strizzando l’occhio al passato. Dopo un’ottima stagione (per entrambe, rispettivamente indomita finalista in Europa League e fresca partecipante di Champions) si riparte da due rivisitazioni. Per i giallorossi si torna ad inizio anni ‘90, con Adidas – nuova firma tecnica – che sfoggia un bel completo sul quale spicca lo storico lupetto. In trasferta invece Pellegrini e soci dovrebbero vestirsi di bianco sporco, versione completata dalla scritta SPQR, dal logo ufficiale e impreziosita dalla leggera riproduzione di un antico pavimento romano. I siti specializzati anticipano anche un terzo e intrigante prototipo corvino. In casa biancoceleste invece si celebra il mezzo secolo del primo scudetto. Al completo tradizionale – con collo a V e disegno dell’aquila stilizzata tono su tono – viene abbinata un’uniforme blu marino con particolari tricolori sulle maniche (e simbolo esagonale).

Le nuove maglie: gli azzardi delle strisciate

Fanno decisamente più discutere gli appassionati le soluzioni decise dalle tre grandi strisciate del pallone italiano. Al Milan predomina il rosso, mentre il tratteggio nero va a ripetere una M nella parte centrale. Equilibrio cromatico più tradizionale quello scelto dai cugini dell’Inter. I quali però optano per uno strano effetto pixel, che pare venga confermato anche sulla seconda maglia lavorata trasversalmente (la terza sarà arancione). Il biscione casalingo avrà i particolari gialli, colore scelto per rifinire – in maniera più decisa – anche il nuovo manto zebrato della Juventus. Fuori casa i torinesi andranno in rosa e grigio: le bande orizzontali richiameranno il massiccio montuoso più esteso delle Alpi. Completerebbe il pacchetto un abbottonato ed elegante modello nero.

Le città di mare

No, non ci siamo dimenticati dei campioni d’Italia. Scudetto sul petto, il gruppo Armani veste il Napoli – ovviamente – d’azzurro, inserendo il tricolore anche su colletto e maniche. Particolare la tecnica di stampa a caldo che va a riempire la maglietta di lettere N. Lontano dal San Paolo tono candido e profilo del Vesuvio. Restiamo sul mare. Originaria la scelta del Cagliari, sull’isola infatti si sono ispirati alla Dea Madre di Turriga, simbolo di vitalità e abbondanza. Stesso colore – rossoblù – per il Genoa che quest’anno ricorderà il moto ondoso e festeggerà 130 anni: “Dall’inizio, per sempre”. Il Lecce invece giocherà con indosso l’immagine della propria tifoseria(in Salento ci sarà anche una quarta divisa dedicata alle bandiere Pezzella e Lorusso), mentre la locuzione latina Macte animoaccompagnerà la Salernitana. La seconda maglia dei granata sarà bianca e una stampa sublimatica in turchese chiaro – richiamo alle maioliche mediterranee – porterà lungo tutto lo Stivale il locale golfo.

Serie A, bocciato il motivo floreale della Viola

Fuori casa il Torino sfumerà con la vista a volo d’uccello della propria città. Promosso il completo anni ‘70 dell’Udinese – zebretta che sbuca dal tondo e tre larghe bande verticali bianconere – bocciato il motivo floreale della Fiorentina da trasferta. Verona celebra il sessantennale del Bentegodi (Stadio dei Quarantamila, Stadio del Miliardo), Monza con una piccola scacchiera l’autodromo – alla Lotto il suggerimento è arrivato direttamente dell’amministratore delegato Adriano Galliani. Mentre scriviamo poco o nulla sappiamo di Empoli, Frosinone e Sassuolo. Atalanta e Bologna puntano infine sul classico verticale: motivo sottile per gli orobici, decisamente più d’impatto quello felsineo.

