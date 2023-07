Usa, Biden incontra le Big Tech: intesa sull’Intelligenza Artificiale

Roma, 22 lug – Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha incontrato alla Casa Bianca i leader delle Big Tech, tra cui Amazon, Meta, Google, Microsoft, OpenAi, Anthropic e Inflection, per trattare dell’argomento Intelligenza Artificiale. Lo stesso presidente Usa ha affermato: “L’I.A offre enormi, enormi promesse di incredibili opportunità, ma pone anche rischi per la nostra società, la nostra economia e la nostra sicurezza nazionale”, specificando in seguito come il gruppo delle sette aziende sia “essenziale per guidare questa tipologia di innovazione con responsabilità e sicurezza“. L’incontro ha sancito dei “principi fondamentali per lo sviluppo dell’I.A”, vale a dire sicurezza e fiducia.

Sicurezza e fiducia sull’Intelligenza Artificiale

Le aziende coinvolte si sono dette disponibili a consentire ad esperti in materia di sicurezza di testare i loro sistemi di I.A prima del lancio al pubblico e a condividere dati sulla sicurezza con governi e accademici, oltre che a sviluppare sistemi di allerta per gli utenti. “Siamo lieti di assumerci questi impegni volontari insieme ad altri nel settore. Sono un importante primo passo per assicurare paletti responsabili che possano essere un modello da seguire anche per altri governi”, ha riferito il presidente degli affari globali di Meta, Nick Clegg. Iniziative come questa rientrano nell’ambito del tema sulle problematicità dell’intelligenza artificiale in seguito a diversi allarmi lanciati proprio da membri del settore.

Affrontare l’innovazione senza paura

La portata incerta e possibilmente rischiosa dell’I.A è evidente, così come per ogni nuova tecnologia, ma sbandierare uno “scenario alla Terminator” non è sicuramente la prospettiva migliore. Non può passare inosservato che gli stessi colossi del settore sono i primi ad appellarsi ad una diminuzione della ricerca, evidenziando forse prospettive di scontro tra le stesse Big Tech. Affrontare con maggior coraggio, maggior controllo politico e responsabilità l’innovazione che guiderà lo sviluppo tecnologico per i prossimi decenni è ormai vitale.

Andrea Grieco