Scuri in legno: che cosa sono e perché sceglierli

Gli scuri in legno sono una particolare tipologia di serramenti che si caratterizza per la loro bellezza. Pratici e soprattutto belli da vedere, sono la scelta migliore per aumentare il valore del vostro immobile. Uniscono l’aspetto estetico e artigianale tipico delle realizzazioni in legno con la sicurezza e la protezione.

Scuri in legno vs avvolgibili tradizionali

Sono applicabili a finestre, portefinestre e porte esterne di ogni tipo poiché si appoggiano all’esterno senza aver bisogno di nulla in particolare. Si installano con lo scopo di oscurare interamente l’ambiente dentro casa. Grazie a una vernice per il legno da esterni, gli scuri acquisiscono un aspetto ancora più curato.

Sono un’alternativa a tapparelle e persiane che, seppur largamente diffuse, forse non fanno al caso vostro. Gli infissi e gli avvolgibili tradizionali hanno bisogno di un cassonetto superiore dove si avvolgono una volta aperti. Il cassonetto occupa spazio, è brutto da vedere e impatta molto gli ambienti interni. Inoltre, è un problema per quanto riguarda l’isolamento termico poiché permette il passaggio dell’aria, soprattutto se non è coibentato correttamente con i nuovi moderni sistemi che, ahimè, sono piuttosto costosi da applicare sui cassonetti preesistenti.

Scuri in legno: le caratteristiche principali

Gli scuri di legno sono una scelta migliore per la vostra casa poiché hanno caratteristiche di qualità. Oltre a oscurare completamente gli interni senza aver bisogno di strutture impattanti come i cassonetti, gli scuri sono personalizzabili. Vengono realizzati su misura con doghe oppure in un pezzo unico secondo le vostre esigenze.

Resistono allo scasso perché solidi, offrono isolamento termico e acustico, ma hanno bisogno di essere trattati per resistere alle intemperie. Per donare maggiore charme agli esterni, gli scuri in legno, tanto quanto altre parti della finestra come infissi e serramenti, sono quello che stavate cercando.

Serramenti in legno: come farli durare nel tempo

La vernice per il legno è un prodotto essenziale quando si tratta di mantenere nel tempo parti in legno esposte all’esterno. La vernice non fa altro che realizzare una sorta di film idrorepellente che protegge il materiale dalle intemperie. Chiude le fibre del legno, evitando che diventi poroso. In questo modo, il prodotto naturale non si rovina e non subisce attacchi per colpa degli agenti esterni come la pioggia, il freddo, il gelo, l’umidità e i raggi solari. È importante includere anche il sole in questo computo poiché rovina non poco il legno, tanto da farlo seccare e scolorire. È l’effetto dell’ossidazione, cioè dell’esposizione all’esterno, che rovina il legno che può essere protetto con un prodotto come la vernice.

Scuretti in legno: come cambiargli aspetto

È possibile modificare in un attimo l’aspetto dei vostri scuri in legno utilizzando sempre la vernice. Infatti, non è disponibile solo in colore trasparente ma tinta noce o bianca per cambiare stile agli esterni. Di solito, la tinta noce ha il pregio di far apparire più pregiati anche le essenze di legno più semplici usate per gli scuri. Invece, la vernice bianca spesso si usa per assicurare un aspetto più moderno.