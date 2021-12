Roma, 6 dic — Che sta succedendo ad Andrea Crisanti? Da talebano delle chiusure a critico feroce dell’«infodemia»: continuano a fare inorridire i salotti televisivi le sue dichiarazioni sulle vaccinazioni ai bimbi, per le quali raccomandava cautela, o le sue perplessità esternate riguardo ai lockdown per soli vaccinati. Per non parlare della clamorosa uscita sui dati dei contagi in suo possesso nel marzo 2020, che gli venne ordinato di non divulgare. Sembra che in questo periodo il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova abbia deciso di togliersi un bel po’ di sassolini dalle scarpe, e l’intervista apparsa sull’edizione odierna de La Verità lo conferma.

Crisanti e il vaccino ai bambini

Crisanti conferma innanzitutto quanto affermato in precedenza sulle vaccinazioni ai bambini: ci vuole cautela. «Partiamo da un presupposto: i bimbi non sono piccoli adulti, sono diversi dal punto di vista fisiologico e metabolico; devono crescere, devono sviluppare gli apparati riproduttivi; non sono uguali agli adulti e, quindi, i dati che valgono per questi ultimi non possono essere applicati per analogia anche a loro». Lo studio condotto dalla Pfizer, a detta del professore, è circoscritto a un numero troppo esiguo di «cavie» e la decisione dell’Aifa di approvare il vaccino alla fascia 5-11 anni è frettolosa. «L’ho sempre detto: che fretta c’è? Pfizer ha condotto uno studio onesto, ma su circa 2.000 bambini. Israeliani e americani l’hanno preso per buono e hanno iniziato a vaccinare. Tra un mese avremo i loro dati su un milione di bambini, sarebbe stato meglio aspettare».

Contro i salotti televisivi