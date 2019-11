Roma, 29 nov – Una nuvola a forma di pesce annuncia l’arrivo delle sardine a Milano, titolava Repubblica ieri. Ai giornalisti del quotidiano di De Benedetti non sarà parso vero di ricevere la segnalazione dell’esistenza di questa foto: il cielo di Milano, finalmente limpido dopo giorni di pioggia, solcato da una sola nuvola, a forma di pesce – perché no, di sardina! In hoc signo vinces. Persino il cielo annuncia la mobilitazione dei contestatori più reazionari del decennio. E così ci si sono buttati a capofitto, rilanciando la foto con un bell’articolo. Sono talmente sicuri di rappresentare il nuovo Verbo che scorgono presagi anche nelle nuvole in cielo, abbiamo pensato tutti. A nessuno nella redazione di Repubblica, però, è venuto in mente che forse – forse – sarebbe stato il caso di eseguire due verifiche, giusto per sincerarsi della veridicità dell’informazione. No, macché, tutto fa brodo nel calderone bollente della propaganda. E quindi via coi facili entusiasmi.

E’ bastato un rapido controllo da parte degli Sbufalatori di Bufale.net per smascherare la farsa: la foto è stata scattata non ieri ma un paio di anni fa, e non raffigura la skyline di Milano ma quella di una città russa. E’ stata caricata su questo sito, una sorta di Instagram dell’est.

Vista la mala parata in seguito alla valanga di commenti negativi e all’inevitabile figuraccia, Repubblica si è vista costretta a correggere titolo e articolo. «Dopo la conferma è arrivata la smentita. La foto, per quanto in argomento con le sardine, era vecchia di due anni almeno. C’è chi ci vede una balena, chi un merluzzo volante e in tanti la interpretano come l’annuncio “celeste” delle “sardine in avvicinamento”». Un consiglio per la prossima volta: una controllatina con Google Immagini, prima di vaticinare inutilmente la venuta del prossimo Messia, non guasta mai.

Cristina Gauri