Roma, 6 giu – Avete presente “Gira la moda”? In Belgio si potrebbe chiamare “Gira il genere”, o “gira il sesso”, insomma gira il tuo apparato genitale come meglio credi, che tanto puoi sempre cambiare. L’ultimo delirio fluido è appunto in terra fiamminga, dove da qualche tempo i cortocircuiti si sprecano, soprattutto sul fatto di importare quantità sempre più grandi di musulmani e – contemporaneamente – adorare genuflessi i diktat dell’universo Lgbt, con tutte le conseguenze del caso.

“Gira il sesso” e lo cambi quando vuoi: la legge in Belgio

Insomma, andiamo al nocciolo di questo meraviglioso luogo chiamato pianeta Terra, destinazione europa, destinazione Belgio. Qui, in queste lande di folletti (usiamo la desinenza plurale maschile per comodità), di fate (stessa cosa) di prati colorati d’arcobaleno, le persone che dichiarano di avere una “identità fluida” potranno decidere di essere cosa vogliono a dispetto della loro forma naturale non una volta nella vita, non due, non tre ma ben infinite volte. O se non sono infinite poco ci manca, a giudicare dalla legge che, in Belgio, permetterà di cambiarsi i connotati “percepiti” in luogo di quelli reali in più occasioni nel corso della propria vita. Senza spasmi, senza stress, perché al giorno d’oggi la burocrazia è un vero demonio, figuriamoci le procedure “eccezionali” dei tribunali della famiglia. Basta semplicemente cambiare il certificato di nascita e il gioco è fatto. Poi sì, sarà concesso anche cambiare nome a prescindere dal proprio sesso, ma quella ci pare quasi roba da mediano di centrocampo che fa legna, piuttosto che da fuoriclasse che la mette all’incrocio dei pali…

Il disegno di legge

Ancora non si tratta di niente di definitivo, ma il disegno di legge del governo verrà presentato domani alla commissione Giustizia, “per semplificare la modifica della registrazione del sesso nell’atto di nascita”. Basta con le scartoffie, che qui abbiamo urgenze serie. Tutto ciò altro non è se non la “correzione” della legge ‘transgender’ in vigore in Belgio dal 2018, la quale aveva eliminato le condizioni mediche per chiedere il cambio di sesso, indicando sostanzialmente che chiunque poteva sentirsi un po’ come gli pareva e senza grossi vincoli, se non, appunto, le procedure eccezionali giuridiche e una serie di “insopportabili” trafile per l’universo arcobalenato che, lo ricordiamo, non è una lobby e non ha nessun piano di conquista del mondo.

Ma gustiamoci le parole dell’articolo dell’Ansa, la quale a quanto pare prende la questione in modo tutt’altro che asettico – come agenzia di stampa richiederebbe – e parla addirittura di “soluzioni migliori” per un disegno di legge che “non ha però risolto del tutto” il problema, “affermando un possibile “effetto stigmatizzante” dall’introduzione di un’ulteriore categoria ‘X’ accanto a quelle indicate oggi (M/F). Una soluzione potrebbe essere eliminare del tutto il sesso come elemento di stato civile, ma il punto è ancora dibattuto, anche per le ripercussioni sul diritto di filiazione”. Potremmo eliminarci tutti direttamente, a prescindere dal sesso, cara Ansa. E sarebbe uno sballo.

Stelio Fergola