Roma, 18 nov – Marciare al passo dell’informazione (del Primato Nazionale), è questo l’imperativo della nuova campagna abbonamenti del nostro periodico, che inizierà ufficialmente il 24 novembre. Una rivista mensile che, nel 2022, varcherà la soglia del sesto anno di età. Diretto da Adriano Scianca e curato da Valerio Benedetti, il mensile del Primato ospita le migliori firme sovraniste e rappresenta la tromba che, squillando, invita alla marcia.

“C’è un popolo in marcia, che non crede a tutto quello che sente. Un popolo sveglio, attento, che legge. È il popolo del Primato”. Così si legge nell’immagine cardine della campagna abbonamenti 2022, che chiama a raccolta il “popolo del Primato” per marciare ancora. Ma marciare dove? Fuori dai limiti della pseudo-informazione conformista, con il passo dell’informazione sovranista: per capire il mondo che ci circonda e ritrovare la propria centralità oltre il rumore delle “news”. In poche parole, unire la marcia all’informazione: “informare, per non marcire”.

Anche “I Grandi Italiani” in abbonamento con il mensile: 12 riviste e 12 volumi

All’abbonamento classico alla rivista (che mantiene lo stesso prezzo dell’anno scorso, nonostante l’aumento del costo della carta), si affianca la possibilità di unirvi “I Grandi Italiani”, la collana di volumi in uscita ogni mese in edicola con il Primato. Ne hai già comprato i primi volumi? Nessun problema: ai primi 12 volumi della serie, se ne uniranno infatti altri 4: i libri saranno quindi in totale 16. Così chi si abbona avrà ogni mese a casa la rivista del Primato con il volume del mese.

Quali saranno i 4 “Grandi Italiani” che si aggiungeranno ai 12? È ancora presto per svelarlo, ma il successo delle prime uscite ha indicato la rotta. Ai primi 12 personaggi è dedicato anche il calendario 2022. Un promemoria da parete, per ricordarsi che l’Italia e gli italiani non sono “pizza e mandolino”.

abbonamento cartaceo – rivista (55 €) : è il classico abbonamento annuale ai 12 numeri della rivista mensile del Primato ad un prezzo speciale. 3 numeri infatti sono in regalo;

: è il classico abbonamento annuale ai 12 numeri della rivista mensile del Primato ad un prezzo speciale. 3 numeri infatti sono in regalo; abbonamento cartaceo – rivista + I Grandi Italiani (110 €): all’abbonamento annuale ai 12 numeri dalla rivista, si aggiungono i volumi della collana “I Grandi Italiani” (dal numero 5 al numero 16).

L’abbonamento digitale: la virtù non è virtuale (e fa risparmiare)

Con il 2022 arriva anche un’altra novità: l’abbonamento digitale, sia per la rivista che per i volumi de “I Grandi Italiani”. Ogni mese, il giorno dell’uscita del Primato in edicola, grazie al proprio codice l’abbonato avrà a disposizione la copia digitale della rivista e del volume de “I Grandi Italiani”. Come si suol dire, tutto a portata di un clic (ad un prezzo scontato).

L’abbonato digitale sarà il primo a leggere il Primato, il giorno stesso dell’uscita in edicola della rivista. Attraverso il sito della nostra edicola digitale avrà ogni mese a disposizione la copia da sfogliare sul nostro sistema di supporto. La copia è virtuale, la virtù no.

abbonamento digitale – rivista (40 €) : è l’abbonamento annuale ai 12 numeri della rivista mensile (in formato digitale) del Primato ad un prezzo ancora più vantaggioso. 5 numeri infatti sono in regalo;

: è l’abbonamento annuale ai 12 numeri della rivista mensile (in formato digitale) del Primato ad un prezzo ancora più vantaggioso. 5 numeri infatti sono in regalo; abbonamento digitale – rivista + I Grandi Italiani (80 €): all’abbonamento alla rivista, si aggiungono i volumi (in formato digitale) della collana “I Grandi Italiani” (dal numero 5 al numero 16).

Le formule XL: più riviste e regali esclusivi

Per marciare ancora più veloce, è possibile supportare il Primato con gli abbonamenti XL. Con queste formule si hanno a disposizione più copie sia della rivista che dei volumi della collana “I Grandi Italiani”, oltre ad una serie di regali esclusivi. Fra questi il calendario, la stampa artistica dedicata a Gabriele d’Annunzio, gli eventi esclusivi organizzati durante l’anno dal Primato Nazionale.

abbonamento X2 (250 €): è un abbonamento speciale, che prevede 2 riviste al mese del Primato Nazionale e 2 copie dei volumi mensili de “I Grandi Italiani”, oltre alla copia digitale della rivista mensile e al calendario 2022 del Primato;

abbonamento X4 (500 €): è un abbonamento speciale, che prevede 4 riviste al mese del Primato Nazionale e 4 copie dei volumi mensili de “I Grandi Italiani”, oltre alle copie digitali sia della rivista che del volume de “I Grandi Italiani”, al calendario 2022 del Primato, alla stampa artistica con il volto di Gabriele d’Annunzio e l’invito agli eventi esclusivi del Primato.

La direzione è quindi segnata: non resta che marciare. Dal 24 novembre, con il Primato Nazionale.