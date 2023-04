Roma, 27 apr – Franco Cardini difende i giovani della Repubblica di Salò che combatterono nella guerra civile del 1943 – 1945. Il professore, senza troppi fronzoli, commenta in un’intervista riportata sul Secolo d’Italia la ricorrenza del 25 aprile.

Cardini: “I ragazzi di Salò meritano rispetto”



Cardini parla dei ragazzi di Salò senza peli sulla lingua, ricordando quando espresso in televisione tempo addietro: “Quei ragazzi, quelle persone, quei soldati sono stati spesso tutt’altro che degli aguzzini, tutt’altro che degli assassini, sono stati combattenti seri, onesti”. Nel corso dell’ultima intervista ha aggiunto: “Nella storia non si può mai generalizzare. Anche i repubblichini hanno avuto dei meriti“.Certo, il professore poi lancia la marchetta alla cultura dominante affermando che “magari stavano dalla parte sbagliata”, ri-contro bilanciando con un “volevano difendere la patria”.

Una guerra civile minoritaria



Per Cardini all’epoca “C’è stata una guerra civile tra minoranze. Un 10% di partigiani, un 5% di repubblichini e l’85% degli italiani alla finestra. La riconciliazione tra chi combatté per liberare il Paese e chi per rispettarne l’onore non può essere così complicata, anche perché li accomunò una volontà di riscatto”. Va bene festeggiare il 25 aprile, dunque, ma a patto che ne vada ampliato il significato “perché la ragione non sta solo da una parte”.E sull’antifascismo afferma che, come termine, “faccio fatica a pronunciarlo perché se parlo con un comunista vuol dire colpire il fascismo come braccio armato del capitalismo. E se mi rivolgo a un liberale pretende il significato di tutela di tutte le libertà. Compresa quella economica. Insomma gli antifascismi sono in contrasto tra loro”.

Alberto Celletti