Roma, 27 apr – La “frugale” Olanda tenersi gli immigrati, richiedenti asilo, perché il Consiglio di Stato ha deciso che non possono essere rimandati in Italia. Come mai? Secondo il più alto tribunale dei Paesi Bassi, nel nostro Paese c’è il rischio concreto che finiscano a vivere per strada, in aperta violazione dei loro diritti umani. “Al momento i richiedenti asilo in Italia rischiano di trovarsi in una situazione in cui non sono soddisfatti i loro bisogni primari più importanti, come l’alloggio, il cibo e l’acqua corrente”, ha fatto sapere la suprema corte.

Olanda, la decisione sui richiedenti asilo fa infuriare il governo

Dunque i frugali olandesi dovranno gestire questi stranieri, fornendo loro casa e lavoro. A questo punto la domanda verrebbe d’istinto: perché non si prendono anche i richiedenti asilo che si trovano in Italia? Se nella nostra nazione rischiano così tanto e loro al contrario sono in grado di assisterli a dovere, mostrino questa straordinaria solidarietà che notoriamente li contraddistingue. Provocazioni a parte, il primo a non aver apprezzato quanto stabilito dal Consiglio di Stato olandese, è proprio il governo dei Paesi Bassi. “Questo non aiuta”, ha detto il ministro dell’Immigrazione Erik van der Burg, commentando la sentenza in questione. “L’Italia è un Paese importante e molte persone arrivano da lì”, ha precisato.

Un caso e alcuni precedenti

Nello specifico il tribunale olandese ha stabilito che due uomini – un nigeriano e un eritreo -, uno dei quali aveva fatto richiesta di asilo per tre volte in Italia, non possono essere rimandati indietro in base ai termini dell’accordo di Dublino. Quest’ultimo, ricordiamolo, stabilisce che i rifugiati devono essere valutati nel primo Paese dell’Unione europea in cui mettono piede. Il governo dei Paesi Bassi si era rifiutato di vagliare le loro richieste di asilo e intendeva rispedirli in Italia. Per analoghe ragioni addotte in questo caso, lo stesso tribunale aveva stabilito in precedenza che i richiedenti asilo non possono essere rimpatriati in Grecia, Malta e Croazia. Tenetevi pure questo inguaribile senso di superiorità, cari “giudicanti” olandesi.

Alessandro Della Guglia