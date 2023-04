Roma, 27 apr – Dal 1° maggio via le mascherine dagli ospedali? Il governo dovrebbe decidere nelle prossimi ore, ma possiamo già anticipare che i dispositivi protettivi non verranno del tutto eliminati dalle strutture sanitarie. Di sicuro, e questa al momento è l’unica cosa certa, cambieranno le regole attualmente in vigore.

Mascherine in ospedali e Rsa, cosa cambia davvero dal 1° maggio

Dopo la scadenza dell’obbligo, il 30 aprile, dovrebbe esserci una riduzione delle aree ospedaliere in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Stando a quanto appresso dall’Adnkronos, nelle altre zone, quelle dove l’obbligo cadrà, dovrebbe invece essere mantenuta una “raccomandazione all’uso” nel caso di presenza di anziani, pazienti fragili e immunodepressi. In ogni caso la decisione finale spetterà ai direttori sanitari degli ospedali, ai direttori medici delle strutture territoriali, ai medici di famiglia e ai pediatri nei loro studi e nelle sale d’attesa.

Qualche esempio specifico: in pronto soccorso dovrebbe essere confermato l’obbligo della mascherina per i pazienti con sintomi respiratori. Al contrario, con la nuova ordinanza governativa, non dovrebbero essere più obbligatori dispositivi protettivi nei bar, nelle mense e nelle sale di attesa degli ospedali, sempre dopo la scadenza del 30 aprile.

Discorso diverso per quanto riguarda le Rsa e le strutture sul territorio di lungodegenza e riabilitazione. In questi luoghi anche dopo il 30 aprile le mascherine resteranno obbligatorie, sia per il personale dipendente che per i parenti in visita.

Sulla questione, va detto, gli esperti restano divisi. Tuttavia, secondo uno studio del St George’s Hospital di Londra, negli ospedali le mascherine non hanno fatto “nessuna differenza significativa” sui tassi di trasmissione del Covid. Nel Regno Unito, dopo la rimozione dell’obbligo dei dispositivi protettivi anche nelle strutture sanitarie, le infezioni non risultano aumentate.

Il ministro Schillaci: “Mascherine restano nei pronto soccorso e nelle Rsa”

E’ arrivata nel frattempo la conferma del ministro della Salute, Orazio Schillaci: “L’obbligo di utilizzo delle mascherine resterà nelle Rsa, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei Pronto soccorso”, ha dichiarato Schillaci all’Ansa a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale. Lo stesso ministro ha poi precisato che nella giornata di oggi firmerà l’apposita ordinanza.

Alessandro Della Guglia