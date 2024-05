“Che cos’è l’economia?” una guida facile e pratica da oggi nelle librerie

Roma, 23 mag – Che cos’è l’economia? Sembra una domanda banale, ma in realtà presenta profondità inaspettate. Specialmente in un mondo come il nostro in cui le ovvietà spesso sono sottaciute. Il nuovo libro di Massimiliano Bartolozzi edito da Altaforte Edizioni prova ad essere una guida completa su una questione dirimente di ogni tempo. Qui di seguito, il comunicato ufficiale sulla pubblicazione.

Che cos’è l’economia? : il comunicato ufficiale

Che cos’è l’economia? una guida facile e pratica per comprendere il sistema economico

Milano, 26/05/24 – «Questo libro non è un manuale di economia, non ha alcuna pretesa di esserlo e quando ho iniziato a scriverlo non era certo mia intenzione insegnare l’economia a qualcuno. Questo volume avrebbe potuto intitolarsi “L’economia, come la vedo io”, ma giustamente qualcuno avrebbe potuto legittimamente chiedermi “ma chi sei, te?”».

Invece, lui è Massimiliano Bartolozzi, classe 1971, laureato in Economia e Commercio, e con un master in Diritto Tributario. Un vero professionista che da vent’anni opera in ambito contabile e tributario, con diverse pubblicazioni alle spalle.

Da sempre appassionato di economia politica, geopolitica e intelligence economica ha deciso di scrivere questo libro spinto dalle tante richieste ricevute di chi sperava che potesse riuscire a spiegare quello che sta succedendo nell’economia nazionale e mondiale.

Ecco come nasce l’ultima pubblicazione di Altaforte Edizioni: “Che cos’è l’economia?” (104 pp. – 12 euro).

Un libro che prova a fornire una spiegazione facile e discorsiva che consenta a chiunque di avvicinarsi a una materia troppo spesso ritenuta di competenza esclusiva degli esperti.

Arricchito dalla prefazione di Carlo Cambi e da una postfazione di Filippo Burla, questo libro diventa una vera e propria visita guidata nel sistema economico, alla scoperta dei suoi protagonisti (lo Stato, le imprese e i lavoratori/consumatori) e dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.

Acquistabile da subito

Sul sito dell’editore è già possibile ordinare una copia del testo. Per approfondire una questione fondamentale per il futuro di tutti noi.