Roma, 6 feb – “Persone importanti che vorrebbe al governo?” “Hitler…”. Così Vittorio Feltri risponde divertito a una domanda a Stasera Italia. Ma la boutade del direttore di Libero gela la conduttrice Barbara Palombelli: “Se è una battuta non mi piace per niente…”, commenta stizzita. Le parole di Feltri ovviamente non passano inosservate sui social, e il video del suo intervento in tv di ieri sera in poco tempo diventa virale. Non sono mancati i pavloviani sbotti di indignazione per la battuta del giornalista ma al di là delle condanne e delle critiche il video è diventato subito trend topic. E non poteva essere altrimenti.

Feltri e la battuta che spiazza la Palombelli

Il decano del giornalismo italiano, ospite dalla Palombelli, dice la sua sul governo nascente. “Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare. L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”, obietta Feltri nella discussione a cui partecipano anche altri ospiti. Quando la conduttrice si rivolge ad un altro interlocutore chiedendo quali persone importanti vorrebbe vedere al governo, Feltri interviene in tono scherzoso in collegamento: “Hitler…” e poi si mette a ridere. “Se è una battuta, non mi piace per niente…”, reagisce la Palombelli (che evidentemente ha dei dubbi in merito) mentre Feltri, in sottofondo, commenta scocciato “madonna santa, non si può più dir niente…“.

Al direttore di Libero piace l’umorismo politicamente scorretto

Il direttore di Libero anche in passato ha spiazzato tutti con le sue battute politicamente scorrette, come quando disse di apprezzare il saluto romano, sebbene preferisse quello di Hitler, per l’appunto. Scherzare su nomi che non possono neanche essere evocati se non in un contesto di condanna solenne e universale è tipico di chi come Feltri è giunto a un punto della sua carriera e della sua parabola esistenziale per cui non deve più rendere conto a nessuno. E si permette di scherzare su tutto. Perché alla fine lui si diverte, e si vede.

È già la cosa più straordinaria del 021#hitler#feltri pic.twitter.com/sHB5RPyIFa — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) February 5, 2021

Ludovica Colli