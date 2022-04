Roma, 19 apr — Santa Cirinnà protettrice degli abbacchi pasquali ha parlato: «Chi mangia l’agnello» per celebrare la resurrezione del Signore «è cannibale, l’ho detto e lo confermo. Non si mangiano i figli di altre madri: avete mai visto portare via gli agnelli? Io si, le pecore corrono dietro ai camion e urlano. Non c’è bisogno di mangiare l’agnello».

Cirinnà, ti spieghiamo cosa è il cannibalismo

Lo ha dichiarato la senatrice Pd, vegetariana, (ma lei le mangerà le uova? Anche loro sono figlie delle galline), intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora e dimostrando di non avere le idee chiarissime in merito al concetto di cannibalismo. Le veniamo in soccorso noi, con l’aiuto della Treccani: in zoologia «Si parla di cannibalismo quando individui di una specie animale aggrediscono e divorano membri della stessa specie»; in senso più stretto, quello antropologico, il termine indica «l’uso di cibarsi di carne umana (anche detto antropofagia)». Va da sé — ci vergogniamo a doverlo puntualizzare — che il cibarsi di agnelli non rientra in nessuna delle due definizioni.

Pietà l’è morta (ma non per gli agnellini)

Parole in libertà quelle della Cirinnà, dunque; magari mostrasse la stessa pietà elargita nei confronti degli agnelli anche per i milioni di bambini abortiti al mondo, o provasse pena per quelli strappati dai ventri delle madri surrogate. Ma no: nel primo caso non si tratta nemmeno di bambini, ma di «ammassi di cellule», che oltretutto non belano nei prati verdeggianti e sono ben poco coccolosi. Nel secondo caso, le madri — pardon, le incubatrici — vengono pagate fior di quattrini per sfornare figli da vendere alle coppie gay, di sicuro non «corrono dietro ai camion urlando».