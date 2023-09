Clandestini, Salvini attacca: “Tedeschi e altri europei finanziano Ong che portano immigrati da noi”

Roma, 15 sett – Matteo Salvini ospite a Stasera Italia ne ha per tutti, e il tema è la “sua” immigrazione. Germania, Spagna, paesi europei e in generale stranieri. Tutti con delle macchie riguardanti i finanziamenti che arrivano alle “solite” Ong.

Salvini contro tedeschi e spagnoli: “Finanziano le Ong”

Salvini non va troppo per la quale e dice che “ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture spiega meglio con queste parole: “La sensazione, che è più di una sensazione, è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio, e penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal comune di Barcellona per portare migrati in Italia – ha aggiunto – ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare migranti in Italia. Questo è nei fatti e da italiano mi infastidisce parecchio”. Il ministro non si lascia scappare l’occasionedi prendere di mira anche la Bce, che con l’ennesimo alzo dei tassi se ne frega “delle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese. Lagarde vive su Marte”.

Caro ministro, il governo di cui fa parte è un disastro

Matteo Salvini ha ragione, e se c’è da dire qualcosa a riguardo è che si tratta dell’unico esponente politico attualmente in attività che abbia fatto seriamente qualcosa per provare per lo meno a contrastare il fenomeno. Il passato, però, conta poco, se poi si è parte di una maggioranza che sulla questione sta rimediando solo figuracce. Di certo, l’atteggiamento degli altri Paesi sulla questione è ambiguo quando non apertamente ostile ai nostri interessi, ma è un discorso che dovrebbe valere anche per il nostro esecutivo, le cui parole si distanziano notevolmente dai fatti

Aurelio Del Monte