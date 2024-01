Coppa del Mondo di Sci, nuova vittoria per Sofia Goggia

Roma, 13 gen – Una super Sofia Goggia torna a vincere: a St. Moritz la campionessa olimpica di PyeongChang ritrova il gradino più alto nella disciplina prediletta, trionfando nella gara di Altenmarkt-Zauchensee.

Sofia Goggia torna campionessa

Lacrime di gioia ripensando al successo insieme al suo skiman Babi Greppi, in una picchiata sofferta che l’ha vista resistere per 10 centesimi alla padrona di casa Stephanie Venier, soprattutto in virtù di un finale in crescendo, come oramai è suo marchio di fabbrica. Azzurro anche il gradino più basso del podio, grazie a una rinata Nicol Delago (5° podio in carriera), terza a pari merito con l’altra austriaca Miriam Puchner a 34 centesimi. Più indietro le altre italiane con Laura Pirovano tredicesima (a 1”26) e Federica Brignone quattordicesima (a 1”39).

Il commento

Questo il commento della Goggia dopo la gara: “Sono contenta di aver vinto, perché su questa pista avevo delle statistiche non da podio, ma con molte cadute e la notte è stata difficile. La caduta nel superG di ieri non è stata granché, ma mi ha segnato molto. Oggi sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neppure utilizzare tutti i miei cavalli. Il pettorale della discesa è confermato, ma le ragazze che mi stanno dietro sono vicine e tutto è molto aperto. Domani ci sarà una nuova battaglia e mi auguro che arrida a un’italiana”.

Sergio Filacchioni