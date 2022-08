Roma, 2 ago – L’emergenza Covid, che sia ancora reale, passata o esagerata, non vale per i clandestini. A Salerno sbarcano in quasi 400, nonostante gli appelli delle autorità, come riporta Tgcom24.

Covid, quel virus che per i clandestini non vale

Non c’è altro modo di vedere la questione: il Covid non vale per i clandestini. Non valgono le procedure di sicurezza, di controllo, di quarantena. Per quanto assurde ed esasperate si possano ormai ritenere, non si capisce per quale motivo certe procedure possano essere bellamente ignorate mentre per la popolazione italiana, evidentemente, no. La Ong Sos Mediterranee, dunque, ha più potere dello Stato e delle autorità locali, dal momento che sia Regione che Comune di Salerno avevano chiesto di interrompere lo sbarco, visto che tra le persone a bordo erano emersi dei casi di positività al coronavirus.

Approdo senza comunicazione preventiva: la nave Ong fa un po’ come le pare

Non c’è mai limite alla tristezza. Perché chi ha trasportato i clandestini – ovvero le persone per cui il Covid magicamente non vale – non solo non ha prestato attenzione alle raccomandazioni sulla quarantena, ma si è “fregata” altamente perfino di comunicare preventivamente l’approdo. L’appello della Regione Campania, tramite il suo presidente Vincenzo De Luca, è emblematico dello stato pietoso in cui si trova la politica sul controllo del proprio territorio: “In relazione alla nave ‘Ocean Viking’ attraccata nel porto di Salerno è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto – con la sola eccezione dei minori non accompagnati – il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente infatti l’esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l’estensione”.

Stelio Fergola